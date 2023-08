Criptomoedas e vinhos? Conheça os brasileiros que usam blockchain para inovar no setor

Ele, entusiasta das criptomoedas. Ela, sommelier. Juntos, Alexandre Benites e Gabriely Eleoterio criaram a El Vinos, plataforma que utiliza a tecnologia blockchain para inovar no setor e transformar a experiência dos amantes de vinho, que podem, inclusive, lucrar com a sua paixão.

A partir de criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), a experiência de quem gosta de um bom vinho pode ser diferente. Na El Vinos, Alexandre e Gabriely querem disponibilizar conteúdo educativo, investimentos e é claro, vinhos.

“Hoje em dia não tem nenhuma plataforma completa para oferecer a experiência e conteúdo sobre vinho. Muitas pessoas leigas vão ao mercado e não tem acesso a essa informação. Queremos dar benefício, experiência e possibilitar que o consumidor invista na sua paixão. Estamos nos posicionando como uma plataforma completa para os amantes de vinho, sejam iniciantes ou especialistas”, disse Alexandre, em entrevista à EXAME.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Criptomoeda do vinho

A El Vinos lançou a Vinocoin, criptomoeda que está em fase de ICO, uma espécie de oferta inicial do investimento. Os investidores da Vinocoin terão acesso a descontos na compra de vinhos, cursos, eventos e 20% dos lucros totais da El Vinos.

“Somos um ecossistema completo dentro do universo do vinho. Vendemos online, educamos, fazemos eventos e parte de inovação é a nossa criptomoeda”, disse Alexandre.

A Vinocoin foi lançada com a intenção de possibilitar a importação dos vinhos, que costuma ser cara. “Importações lucrativas de vinho demandam um alto capital. Cada importação vc gasta R$ 300, 400, 500 mil e eu não tinha todo esse caixa. Decidi criar uma criptomoeda para captar recurso, investir no mercado de vinhos e distribuir o lucro entre os investidores da criptomoeda”, explicou ele à EXAME.

Além da criptomoeda, uma carteira está nos planos da El Vinos. O aplicativo VinoWallet pretende tornar possível o pagamento em qualquer estabelecimento através de criptomoedas. Para isso, a loja não precisa aceitar o pagamento em criptomoedas, pois este é convertido em Pix sob uma taxa de 2%.

Vinhos tokenizados

A El Vinos conta com uma coleção de vinhos em homenagem às criptomoedas. São três tipos de vinho tinto:

• Bitcoin: feito com uva Nero D’Avola, tem notas de frutas vermelhas, groselha, morango e ameixa;

• BNB: mais longo, apresenta cereja, chocolate e baunilha;

• Vinocoin: Maremma Toscana, floral, com notas de cereja, morango e frutas vermelhas.

Os vinhos foram transformados em tokens não fungíveis (NFTs) pela El Vinos. Com isso, quem investir nos NFTs dos vinhos terá direito a 40% dos lucros das vendas da coleção, segundo Alexandre, que afirmou enxergar oportunidades de investimento mesmo para aqueles que não são amantes de vinho.

Atualmente, a El Vinos tem planos de lançar sua própria rede social para conectar os amantes de vinho, mas enquanto ela não sai do papel, a startup possui grupos nos aplicativos Whatsapp e Telegram. Segundo Alexandre, o público do Telegram é mais focado no investimento em criptomoedas e já estão em mais de 4 mil pessoas.

A El Vinos passa pela aceleração da Web3 Valley e no próximo dia 8 de agosto terá a sua primeira rodada de investimentos, disse Alexandre. A startup pretende apresentar o seu projeto para mais de 20 fundos de Venture Capital.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok