Vereadora de Curitiba propõe uso de criptomoedas no pagamento de IPTU

A Câmara Municipal de Curitiba (PR) aprovou recentemente uma indicação de autoria da vereadora Noemia Rocha (MDB) propondo que a capital paranaense estude a viabilidade de utilizar as criptomoedas no rol das formas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outros tributos municipais já em 2023.

A proposta da parlamentar foi encaminhada pelo presidente da Casa Legislativa Tico Kuzma (Pros) ao prefeito Rafael Greca (PSD) para “estudos e providências recebimento de 'ativos de criptomoedas', mediante de credenciamento de empresas especializadas, para pagamento dos tributos municipais.”

“As criptomoedas se tornaram ativos financeiros de imensa popularidade na economia mundial e já constituem formas alternativas à "estatização da moeda', conforme se observa nas inúmeras operações realizadas por meio do ambiente virtual. Curitiba, como sabemos, é pioneira em ações e mecanismos de inovação tecnológica, dispondo, inclusive, de um polo específico para estudo e desenvolvimento de tecnologia avançada, como é o 'Vale do Pinhão'”, justificou Noemia Rocha.

A autora da indicação lembrou que o município do Rio de Janeiro (RJ) iniciou em outubro o credenciamento de empresas especializadas em serviços de gateway, para recebimento dos pagamentos e conversão das criptomoedas, usadas pelos contribuintes no ato do pagamento, para o real, o que já deverá acontecer no exercício de 2023.

“Desse modo, e em razão do precedente já adotado por município tão importante da federação, e considerando a estrutura já consolidada do município de Curitiba, somada a necessária atualização e modernização dos instrumentos de arrecadação fiscal, primando pela racionalidade, eficiência e voltados à adequação tecnológica, é que formulamos a presente proposição sob a forma de Sugestão ao Executivo para as providências preliminares que se mostrem necessárias”, completou.

Em outra frente, o Rio de Janeiro também entrou no metaverso através da recriação de vários bairros da Cidade Maravilhosa no UpLand.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok