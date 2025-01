Venda no fato? Criptomoedas têm queda mesmo com decreto de Trump

O mercado de criptomoedas opera em leve queda na noite desta quinta-feira, 23, devolvendo parte dos ganhos observados durante a tarde. O movimento ocorre mesmo depois da divulgação do primeiro decreto presidencial de Donald Trump para o setor, avaliado como positivo para o segmento.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no acumulado das 24 horas, o bitcoin tem queda de 0,8%, cotado em US$ 103.161. Já o ether acumula perda de 0,3%, a US$ 3.250. O XRP e a Solana têm quedas mais expressivas, de 2,9% e 6,1%, respectivamente, enquanto o mercado como um todo desvaloriza 3,5%.

Matheus Parizotto, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que "a assinatura da ordem executiva pelo presidente Donald Trump, criando um grupo de estudo voltado à formação de uma reserva estratégica de ativos digitais, sinaliza uma postura favorável ao cumprimento de suas promessas de campanha em relação ao mercado de criptoativos".

"Essa iniciativa surpreendeu parte do mercado por contemplar uma reserva estratégica de ativos digitais, e não apenas de bitcoin. Embora não tenham sido especificados quais ativos poderão compor essa reserva, trata-se de um movimento que contribui para a validação mais ampla de toda a classe de ativos", destaca.

O analista considera que a medida é um "avanço significativo para o mercado de criptoativos", mas que "fica claro que a efetiva implementação dessa reserva não deve ocorrer no curtíssimo prazo, já que agora depende da avaliação e do parecer do grupo de estudos".

"Com isso, a expectativa é que ocorra uma redução na extrema volatilidade observada nos últimos dias, já que o mercado vinha se mostrando extremamente sensível a manchetes e especulações relacionadas ao tema, apresentando movimentos acentuados de alta e de baixa em curto período de tempo", ressalta.

Para o analista, o movimento de queda no curto prazo pode ocorrer devido a um fenômeno já conhecido no mercado, o "sell the news", ou "venda no fato", em que o mercado "mesmo diante de uma notícia positiva, possa realizar lucros dessas posições", levando a desvalorizações.

Já Beto Fernandes, analista da Foxbit, pontua que o dia do mercado cripto foi marcado por alta volatilidade e alta especulação entre os investidores em torno das ações e falas de Trump. Para ele, a ordem foi divulgada em meio a um movimento de correção de preços que já ocorria no mercado, mas ainda gera incertezas sobre qual será o resultado final efetivo da regulamentação para o setor, evitando uma reação de alta no mercado e com frustrações para alguns investidores, mas sem gerar um "mal-estar".