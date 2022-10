Vencedor do Oscar, Anthony Hopkins lança NFTs que esgotam em minutos

O ator premiado com o Oscar Sir Anthony Hopkins esgotou sua coleção de estreia da coleção de NFTs chamada “The Eternal Collection” em menos de 10 minutos.

A coleção, criada em parceria com a Orange Comet Inc, uma agência de design focada em token não fungível (NFT) e Web3, apresenta 1000 peças de arte cinematográficas originais inspiradas em diferentes performances da longa carreira do ator.

De acordo com a descrição da coleção no OpenSea, o corpo da obra “conceitua uma interpretação dos vastos arquétipos de personagens que Sir Anthony Hopkins retratou ao longo de sua ilustre carreira cinematográfica, extraindo sua potente energia de seu estimulante corpo de arte”.

Os visuais criativos e animações com nomes como “The Jester”, “The Lover”, “The Ruler”, “The Rebel”, “The Giver” e “The Eternal”. Cada um representa os vários personagens arquetípicos interpretados ao longo da carreira do ator de Hollywood.

A agência de design focada em NFT e Web3, Orange Comet Inc, alegou que a venda da coleção foi a mais rápida na história da OpenSea, embora o Cointelegraph não tenha conseguido confirmar a afirmação antes da publicação.

O célebre ator agradeceu à comunidade NFT em um tweet afirmando que ainda não conseguia acreditar na notícia do esgotamento da coleção.

As 990 imagens NFT únicas vêm com utilitários selecionados aleatoriamente, desde receber livros de arte autografados de paisagens de sonhos com pinturas e desenhos do ator, até discussões íntimas com Anothony Hopkins via zoom e seleções aleatórias de NFTs personalizados com uma mensagem de Hopkins lançada no ar em suas carteiras.

O projeto twittou que esta é a coleção de NFTs mais vendida no OpenSea, mas o Cointelegraph não conseguiu verificar a precisão dessa afirmação antes da publicação.

