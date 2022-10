Dono de Nike e Centauro, Grupo SBF entra para o metaverso com dançarinos virtuais no TikTok e NFTs

Desde que o Facebook mudou seu nome para Meta e anunciou o novo foco da empresa, o metaverso virou assunto em todo o mundo. Nesse sentido, uma série de inovações foram criadas e apresentadas por grandes empresas. Uma delas é a FitDance.

Recém-adquirida pelo Grupo SBF, dono da Centauro e da Nike do Brasil, a empresa focada em dança lançou seus primeiros dançarinos virtuais no metaverso e está desenvolvendo sua própria coleção de tokens não fungíveis (NFTs).

Depois de conquistar o sucesso nas redes sociais com vídeos e conteúdos sobre dança, a FitDance pretende direcionar seus 35 milhões de seguidores para a nova fase da internet. Chamada de Web3, ela engloba a tecnologia blockchain, NFTs e criptomoedas para uma experiência descentralizada e imersiva.

Os personagens Hyppe e DNC serão os responsáveis por liderar esta mudança. Em pouco tempo, ambos já acumulam milhões de visualizações no Instagram e TikTok, com seu conteúdo focado na dança.

A dupla já fechou mais de 20 colaborações com influenciadores e cantores, como o sertanejo Gustavo Mioto em uma parceria com a gravadora Universal Music para ter Hyppe e DNC no lançamento de sua música.

"A ideia não era criar apenas avatares, mas sim dançarinos virtuais e influenciadores digitais. Hyppe e DNC possuem redes sociais próprias, rotina de postagens, carreira contínua, fazem coreografias e trends como os grandes criadores de conteúdo. Criamos uma network preparada para desenvolver e gerenciar dezenas de influenciadores virtuais para todo o mercado da dança”, disse Bruno Duarte, fundador e co-CEO da Fitdance.

Fábio e Bruno Duarte são os irmãos por trás da FitDance que lideram a iniciativa no metaverso e na Web3. Atualmente, esta é uma das maiores comunidades digitais de dança do mundo, com mais de 10 bilhões de visualizações e 35 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Já no lançamento das redes sociais e carreira de Hyppe e DNC, criamos interações com pessoas reais. Fizemos a FitDance Next, uma casa onde diversos influenciadores visitaram e criaram collabs com nossos dançarinos virtuais. As interações variam desde conteúdos que mesclam pessoas reais junto com eles em cenários reais, até conteúdos com pessoas dentro de cenários virtuais”, explicaram Fábio e Bruno, em entrevista à EXAME.

Com a pandemia do coronavírus, redes sociais como o TikTok ganharam destaque, principalmente quando o assunto são os conteúdos de dança. Por isso, Hyppe e DNC ganham também um viés educacional, já que poderão ensinar passos de dança à comunidade do metaverso da FitDance.

Serão lançados NFTs com benefícios exclusivos, entre eles, passos de dança. Os tokens não fungíveis serão na forma de animação, onde os compradores poderão escolher um dos dois personagens e receberão, de forma aleatória, um passo de dança.

Além disso, entre os benefícios estão brindes físicos, um ano de assinatura de aulas online e o convite para eventos. Dos 200 tokens disponíveis, dez ainda serão classificados como raros e darão ao usuário a possibilidade de gravar uma coreografia com os dançarinos para publicação no TikTok da marca.

“Estruturamos os benefícios de uma forma que vamos dar uma vida para os primeiros influenciadores digitais da dança e outros personagens já estão sendo desenvolvidos e serão lançados em breve”, disseram os irmãos Duarte em entrevista à EXAME.

“Dentro do planejamento vão ter espaços para marcas parceiras entrarem para essa comunidade da dança e inovação. As marcas poderão participar dessas interações no metaverso. A primeira a fechar com a gente foi a Universal e outras marcas já estão em negociação”, acrescentaram.

O lançamento faz parte da estratégia de fortalecimento do ecossistema do Grupo SBF, que, junto a plataforma, faz o seu primeiro lançamento no metaverso. Com mais de 40 anos no mercado esportivo, o Grupo SBF se destaca com grandes nomes como Centauro e Nike do Brasil.

“Acreditamos que a Web 3.0 e o Metaverso, assim como os NFTs e suas possibilidades não são modismos e sim o futuro da relação digital com o consumidor”, revelaram os irmãos Duarte à EXAME.

“Estamos atentos a toda evolução da realidade virtual e outras novidades podem surgir dentro desse contexto. Temos um pensamento de sempre misturar a realidade online com a offline por conhecer muito bem a jornada do dançarino por virmos da comunidade da dança e trazemos cada vez mais inovação nessa jornada”, concluíram.

