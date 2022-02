Tesla anuncia lucro de US$ 128 milhões com investimento em bitcoin

A Tesla, fabricante de veículos elétricos de Elon Musk, detinha cerca de US$ 2 bilhões em bitcoin até o final de 2021, de acordo com registros oficiais.

O “valor justo de mercado” do bitcoin detido pela Tesla em 31 de dezembro de 2021 era de US$ 1,99 bilhão, disse a empresa na sexta-feira, 4, em seu registro anual na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

O documento diz que a Tesla vendeu uma parte de suas participações em bitcoin em março de 2021, com lucros realizados de US$ 128 milhões. A empresa anunciou anteriormente uma compra histórica de US$ 1,5 bilhão em bitcoin em fevereiro passado.

De acordo com o registro, a Tesla teve US$ 101 milhões em perdas por redução ao valor recuperável no bitcoin em 2021. “Os ganhos são apresentados líquidos de perdas por redução ao valor recuperável na reestruturação e outros na demonstração consolidada de operações. Em 31 de dezembro de 2021, o valor contábil de nossos ativos digitais era de US$ 1,26 bilhão, o que reflete prejuízos acumulados de US$ 101 milhões”, observa o documento.

A Tesla vendeu uma parte de suas participações em bitcoin no primeiro trimestre de 2021, gerando receitas líquidas de US$ 272 milhões. A empresa ainda estava evitando vender seu bitcoin, apesar da Tesla ter abandonado o suporte aos pagamentos de bitcoin devido a preocupações com o meio ambiente em maio de 2021.

De acordo com dados do Bitcoin Treasuries, a Tesla atualmente possui cerca de 43.200 BTC, o que torna a empresa o segundo maior investidor de bitcoin identificado depois da MicroStrategy de Michael Saylor, que possuia um total de 125.000 BTC em 31 de janeiro.

