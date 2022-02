Pesquisa afirma que 2 bilhões de pessoas estarão no metaverso até 2026

Até 2026, 25% das pessoas vão passar pelo menos 1 hora por dia no metaverso para fins de trabalho, compras, educação, socialização e entretenimento, de acordo com uma nova pesquisa.

O relatório, lançado na segunda-feira, 7, pela empresa de pesquisa e consultoria de tecnologia chamada Gartner, descobriu que, para se antecipar a essa migração para o metaverso, as marcas já estão construindo a infraestrutura necessária para permitir que seus usuários repliquem suas vidas digitalmente.

De acordo com o vice-presidente da Gartner, Marty Resnick, as marcas precisarão colaborar para unificar o metaverso, pois seus usuários continuam exigindo experiências virtuais, interativas e tridimensionais.

Ele explicou: “Desde frequentar salas de aula virtuais até comprar terrenos digitais e construir casas virtuais, essas atividades estão sendo realizadas em ambientes separados”. Ele ainda acredita que 30% das instituições do mundo terão produtos e serviços no metaverso até 2026.

“Eventualmente, eles ocorrerão em um único ambiente — o metaverso — com vários destinos, através de tecnologias e experiências.”

A conclusão da companhia surgiu depois de a Strategy Analytics afirmar que o mercado global de metaverso deve atingir quase US$ 42 bilhões até 2026. No entanto, um relatório de novembro da Grayscale, a maior gestora de bitcoins do mundo, concluiu que a avaliação total pode chegar a US$ 1 trilhão nos próximos anos. A taxa de usuários ativos no metaverso aumentou dez vezes do início de 2020 a junho de 2021.

De qualquer forma, o cofundador e CEO da Terra Virtua, Jawad Ashraf, afirmou que a pesquisa destaca que o metaverso mudará a maneira como os usuários interagem com ambientes virtuais, prevendo que se tornará um destino para ocasiões sociais, reuniões de trabalho, eventos de jogos, shows de música e muito mais.

“Pode ser muito cedo para prever exatamente o que o metaverso se tornará, mas o que sabemos é que ele abrirá experiências completamente novas e melhorará nossas vidas”.

Apontando que a adoção de tecnologias do metaverso é incipiente e fragmentada, Renick pediu que as instituições e investidores tenham cautela. Segundo ele, “ainda é cedo para saber quais investimentos serão viáveis ​​no longo prazo”.

