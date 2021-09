Twitter confirma uso do bitcoin em ferramenta de gratificação a usuários

Depois de muita especulação, está confirmado: o Twitter vai adicionar o bitcoin entre as possibilidades de pagamento na sua ferramenta de gratificação aos criadores de conteúdo da rede social.

Chamada de "Caixinha", a ferramenta permite o envio de dinheiro entre usuários da plataforma. O objetivo da funcionalidade é permitir que criadores de conteúdo sejam recompensados e consigam monetizar a sua dedicação na rede social. Esse tipo de ferramenta já existe em outras plataformas, como Twitch e Reddit, mas nenhuma delas oferece suporte a criptoativos.

A confirmação da adoção do bitcoin pelo Twitter veio em uma mensagem de Kayvon Beykpour, diretor de produto da empresa, que confirmou que a possibilidade de enviar e receber gorjetas em bitcoin será habilitada em breve. Ele compartilhou, inclusive, uma imagem que mostra a interface do serviço (abaixo), que deverá ser lançada em fase beta nos próximos dias.

Ainda não há muitos detalhes sobre a funcionalidade, mas é provável que as transações sejam realizadas em integração com a Strike, que utiliza a Lightning Network, solução de segunda camada para o blockchain do bitcoin, focada em micropagamentos e que tem taxas mais baratas e transações mais rápidas, para realizar as operações.

Com cerca de 200 milhões de usuários ativos por dia, o Twitter pode ajudar a promover a adoção e o uso do bitcoin, já que muitas dessas pessoas ainda não tiveram nenhum contato com criptoativos.

Os CEOs do Twitter e da Strike, Jack Dorsey e Jack Mallers, são dois entusiastas do bitcoin e grandes defensores da Lightning Network como solução para pagamentos do dia a dia. Dorsey, inclusive, prometia a inclusão do bitcoin na ferramenta de "Caixinha" pelo menos desde julho. Antes, em junho, ele também citou o interesse em integrar a rede social com a Lightning Network.

