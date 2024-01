Transferência de R$ 5 milhões para carteira do criador do bitcoin intriga mercado

Uma transferência envolvendo o bitcoin na última semana intrigou investidores e deu origem a várias especulações sobre seu autor e motivação. A razão é o destinatário e o valor da operação: ao todo, pouco mais de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões, na cotação atual) em unidades da criptomoeda foram transferidas para a carteira digital do criador do bitcoin.

A movimentação foi identificada por diferentes plataformas de monitoramento de blockchains. Ela ocorreu na última sexta-feira, 5, e envolveu a transferência de pouco menos de 27 unidades da criptomoeda, somando cerca de US$ 1,17 milhão. O destinatário foi a chamada "carteira Gênesis", conhecida por ser a primeira criada na rede blockchain do projeto.

A carteira foi criada por Satoshi Nakamoto, uma figura desconhecida que também é o responsável pela criação do bitcoin. Desde a criação da criptomoeda, em 2009, a identidade de Nakamoto nunca foi revelada — não se sabe se ele é homem, mulher ou até um grupo de pessoas. Após realizar algumas operações na rede, ele desapareceu em 2011.

Dados reunidos pelas plataformas apontam que as 27 unidades da criptomoeda foram enviadas de uma conta na corretora Binance. A movimentação atípica deu origem a diversas especulações entre investidores nas redes sociais. O diretor da Coinbase Conor Grogan falou sobre a movimentação em uma publicação no X.

"Ou Satoshi acordou, comprou 27 bitcoins da Binance e depositou em sua carteira, ou alguém acabou de queimar US$ 1 milhão", comentou. Grogan também fez outra publicação comentando que a movimentação poderia ser uma jogada de marketing de uma empresa envolvida na possível aprovação de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos.

Either Satoshi woke up, bought 27 bitcoin from Binance, and deposited into their wallet, or someone just burned a million dollars pic.twitter.com/w34kjnAHPJ

— Conor (@jconorgrogan) January 6, 2024