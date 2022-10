Total de transações mensais com criptomoedas cai, mas CPFs com operações triplicam em 12 meses

A Receita Federal informou, na última sexta-feira, que as transações envolvendo criptomoedas declaradas ao órgão recuaram em valor total movimentado em agosto. Entretanto, houve um crescimento de pessoas físicas e empresas envolvidas nessas movimentações considerando a evolução em 12 meses.

O relatório aponta que, em agosto, o total movimentado e declarado ao órgão envolvendo criptomoedas foi de R$ 11,036 bilhões. O valor é 15,73% menor que o reportado em julho, R$ 13,095. Na comparação com os R$ 16 bilhões de agosto de 2021, o recuo foi de cerca de 33%.

Os investidores declararam R$ 845,57 milhões movimentados em corretoras de criptomoedas no exterior e R$ 7,76 bilhões em exchanges registradas no Brasil. Os valores são, respectivamente, 18,2% e 10,1% menores que em julho, também com queda na comparação em 12 meses.

A movimentação sem o uso de exchanges em agosto foi de R$ 2,421 bilhões, 27,5% a menos que em julho. A variação em 12 meses também foi negativa, de 29,2%,

Apesar da queda nos valores totais movimentados pelo setor, os dados da Receita Federal apontam um aumento na quantidade de CPFs e CNPJs ligados a essas operações na comparação com o ano anterior.

Em agosto de 2021, eram 439 mil CPFs cadastrados que reportaram transações à Receita. Um ano depois, o número chegou a 1,3 milhão, um crescimento de cerca de três vezes. Na comparação com julho de 2022, porém, houve um recuo de 2,72%.

Já os CNPJs cadastrados atingiram o maior valor da série histórica do órgão, ultrapassando os 12 mil pela primeira vez. O número representou uma alta de 6,1% na comparação mensal. Em julho de 2021, eram 7,1 mil CNPJs cadastrados.

Outro recorde na série histórica foi na parcela de operações realizadas pelo público feminino, que foi responsável por 18,92% do total em agosto. Já a parcela no valor das operações teve recuou entre julho e agosto de 14,81% para 13,38%.

De acordo com o relatório, a criptomoeda mais negociada em agosto foi o bitcoin, mantendo a liderança informada mensalmente pela Receita Federal. No mês, foram 2,1 milhões de operações envolvendo a criptomoeda, totalizando R$ 1,42 bilhão. Já em julho, foram 2,9 milhões de operações, com R$ 1,77 bilhão movimentados.

Também sem variação na série histórica, o ether ficou na segunda posição, com 1,19 milhão de operações e R$ 580 milhões movimentados. Em julho de 2022, as operações totalizaram 1,46 milhão e R$ 613 milhões.

