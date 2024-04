Empresa diz que vai congelar criptomoedas da Venezuela usadas para driblar sanções

Entretanto, o governo dos Estados Unidos decidiu retomar as sanções a partir de 31 de maio após candidatos da oposição venezuelana terem sido impedidos de concorrer à Presidência. As sanções atingem diretamente a negociação de petróleo e gás, dificultando as operações pela PDVSA.

A PDVSA já exige que qualquer cliente novo tenha criptomoedas em uma carteira digital. Ainda de acordo com a Reuters, a estatal tem usado intermediários para garantir que as transações com USDT serão cumpridas, mas isso também tem reduzido a parcela de lucro da empresa com as negociações.

Também neste ano, o governo da Venezuela anunciou o fim do projeto da Petro, uma criptomoeda lançada pelo país em 2018 cujo valor era garantido pelas reservas de petróleo do país. A moeda foi lançada como uma alternativa ao bolívar venezuelano e para driblar sanções dos EUA, mas teve baixa adesão dentro e fora do país.

Antes mesmo do encerramento, a Petro teve uma série de interrupções após a agência do governo responsável pelo setor de criptomoedas enfrentar um escândalo de corrupção. A Petro foi a primeira criptomoeda estatal já criada.