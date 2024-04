Bitcoin volta a cair poucos dias depois do halving e pode chegar a US$ 60 mil, projeta especialista

Nesta quarta-feira, 24, o bitcoin voltou a cair. Poucos dias depois do halving, o preço da criptomoeda ainda não deu sinais de que pode disparar conforme alguns previam por conta do evento que corta sua emissão uma vez a cada quatro anos. Enquanto especialistas do BTG Pactual afirmam que “o mercado já deu as caras” em relação ao halving, outros preveem quedas ainda maiores, como o JPMorgan.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 64.669, com queda de 3,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Antes do halving, o bitcoin disparou com a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA e chegou a bater máximas históricas consecutivas, parando na faixa dos US$ 73 mil.

“A alta com baixo volume nos últimos cinco dias já nos indicavam que era apenas um recuo para voltar a cair. O aumento de volume vendedor quando subimos metade da queda do começo do mês indica agora um provável retorno para região de US$ 60 mil nos próximos dias”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Criptomoedas hoje

O mercado de criptomoedas como um todo movimentou cerca de US$ 75 bilhões nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3,170 e caiu 2,1% no mesmo período.

Por outro lado, outras criptomoedas entre as 20 maiores do mundo por valor de mercado se destacam com quedas ainda maiores nas últimas 24 horas. São elas:

• Solana (SOL): - 4,1%

• Dogecoin (DOGE): - 4,6%

• Cardano (ADA): - 6%

• Avalanche (AVAX): - 5,2%

• Polkadot (DOT): - 4,8%

