Tesla vai aceitar dogecoin e preço da criptomoeda dispara 33%

O preço da criptomoeda dogecoin chegou a subir 33% após o CEO da Tesla afirmar que a montadora de carros elétricos vai aceitar a moeda-meme como pagamento por seus produtos de merchandising.

“A Tesla irá fazer alguns produtos de merchandising para venda com doge e ver como será”, publicou Elon Musk no Twitter.

A dogecoin disparou para mais de US$ 0,21 após a publicação de Elon Musk, recuou para US$ 0,18 e agora voltou aos US$ 0,20, com alta de mais de 25% em 24 horas.

O CEO, que foi nomeado na última segunda-feira, 13, como a pessoa mais influente do ano de 2021 pela revista Time, já apoiou o desenvolvimento e a adoção da dogecoin anteriormente, mesmo quando os criadores da moeda abandonaram o projeto em 2015.

No início do ano, a Tesla passou a aceitar bitcoin como pagamento por seus carros elétricos. O teste durou pouco, por conta das preocupações sobre o gasto de energia do blockchain do Bitcoin e acabou sendo cancelado posteriormente.

Musk publica no Twitter com frequência sobre a dogecoin. Em fevereiro, ele publicou uma foto de um foguete próximo da lua, e depois escreveu “doge” – uma forma de dizer que o preço da criptomoeda poderia “chegar até a lua”. No mesmo mês, publicou uma foto editada do filme Rei Leão, com ele mesmo como Rafiki e um cachorro da raça shiba inu (que inspirou a dogecoin) como Simba. Após essa publicação, o preço da dogecoin disparou de novo.

Uma publicação de maio afirma que ele estava trabalhando com os desenvolvedores da dogecoin para melhorar a eficiência do sistema. Isso fez com que o preço subisse 22%. Em junho, Musk publicou que era “importante apoiar” uma proposta que visasse reduzir as taxas da dogecoin – algo que tornaria a moeda mais competitiva em comparação às outras criptos.

Mais recentemente, o CEO da Tesla até mesmo entrou em uma discussão com o CEO da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, quando esta congelou os saques da moeda em sua plataforma.

Ainda assim, Elon Musk não vislumbra o sucesso do setor das criptomoedas como outros fanáticos geralmente o fazem. Em uma entrevista para a revista Time após sua nomeação como a pessoa mais influente do mundo em 2021, ele afirmou que tem “dúvidas se as criptomoedas irão substituir o dinheiro fiduciário”.

