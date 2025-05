Temporada de altcoins? CEO espera disparada de criptomoedas e redução da fatia de mercado do bitcoin

Após uma nova disparada do mercado de criptomoedas, João Wedson, CEO da empresa de análises Alphractal, afirma que o setor pode, em breve, passar por uma "altseason". O período é conhecido pela forte valorização de criptomoedas alternativas ao bitcoin, reduzindo a fatia de mercado do ativo.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Wedson pontuou que a chamada "dominância" do bitcoin - o tamanho da fatia de mercado do ativo em relação a outras criptomoedas - teve uma queda expressiva no mês de maio, o que pode indicar o início de uma altseason.

Na visão de Wedson, esse movimento não apenas é provável como deve ocorrer ao longo do mês de junho. O executivo acredita que a temporada de criptomoedas alternativas ao bitcoin já está acontecendo, mas deve ganhar mais força e robustez no próximo mês.

Ele destacou que a fatia de mercado do bitcoin caiu de 65% para 62% no início de maio, encerrando uma sequência de cinco semanas de alta. Por outro lado, a capitalização do mercado de criptomoedas subiu no mesmo período, passando de US$ 2,9 trilhões para US$ 3,24 trilhões.

Wedson também compartilhou informações de um índice de altcoins que foi criado pela Alphractal e acompanha o desempenho de 57 criptomoedas. Do total, 37 tiveram um desempenho superior ao do bitcoin nos últimos 60 dias, o que para ele também é indício do início da altseason.

"Mesmo que o bitcoin caia nas próximas semanas, a maior parte das altcoins já atingiu uma mínima do ciclo, então é improvável que elas caiam para níveis de preço menores que os atuais. Parte da capitalização de US$ 2 trilhões do bitcoin vai fluir para as altcoins", afirma.

O CEO também compartilhou uma recomendação importante para os investidores durante esse cenário: "Busque sempre analisar a sua altcoin na comparação com pares de bitcoin, como ether em relação ao bitcoin". A métrica é relevante para entender se o ativo está com uma performance melhor que a do bitcoin, indicando fluxos de investimento.

A concretização de uma temporada de criptomoedas alternativas ainda depende de uma manutenção do recente apetite ao risco entre investidores. Se o cenário se mantiver, a tendência é que outros ativos digitais superem o desempenho do bitcoin, atraindo mais investimentos e surgindo como boas oportunidades de compra.