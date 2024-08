“Faz total sentido a Caixa atuar no mercado de bets”, diz vice-presidente do banco

A Caixa Econômica Federal anunciou na última semana que pretende ser um dos principais players do mercado de bets no País. O banco público foi uma das 113 empresas que pediu autorização para atuar com apostas online – um mercado que pode gerar R$ 3 bilhões ao governo a partir de sua regulamentação no ano que vem.

“Faz total sentido a Caixa atuar no mercado de bets como empresa pública e companhia com experiência em jogo responsável. Ajuda ter um player do tamanho do nosso tamanho nesse mercado”, afirmou Marcos Brasiliano Rosa, vice-presidente de finanças e controladoria do banco. O executivo foi um dos convidados do painel sobre bancos públicos no Brasil da 25ª Conferência Anual do Santander.

Não será a primeira experiência da companhia no mercado de jogos. A Caixa detém o monopólio de exploração de loterias no País e levantou R$ 12,3 bilhões com o segmento no acumulado do primeiro semestre.

“As bets têm crescido de forma exponencial no Brasil, mas as loterias também avançaram. Nossa avaliação é que o público das apostas online não concorre muito [com as apostas tradicionais]”, avaliou. A expectativa da Caixa é que, em um primeiro momento, a aposta em bets alcance 50% do levantado nos jogos tradicionais das lotéricas.

A autorização para atuar no mercado de bets tem três fases. A primeira é uma análise da Secretaria de Prêmios e Apostas, seguida de avaliação do Ministério do Esporte. As solicitações aprovadas serão encaminhadas para o Ministério da Fazenda, que irá cobrar R$ 30 milhões de outorga para obter autorização final. Em caso de divergências entre os dois ministérios, a solicitação será analisada pela Advocacia-Geral da União (AGU).

“Temos tudo para ser autorizados [a participar do mercado] e, a partir disso, construir um modelo de negócios.”