STEPN: Tudo sobre o jogo que pagar você andar e correr

Depois da febre dos jogos play-to-earn, a tecnologia blockchain proporciona mais uma inovação: o move-to-earn, ou algo como "mexa-se para lucrar". Um dos principais representantes desta categoria é o STEPN, que usa NFTs e um aplicativo para smartphones e remunera seus usuários conforme eles andam ou correm por aí.

Quer saber como funciona esse projeto, se vale a pena participar e como fazer para ser remunerado por fazer atividades físicas? Então solta o play e confira tudo sobre o assunto em mais um episódio do podcast Future of Money, desta vez com a presença dos especialistas Gabriel Rubinsteinn, Lucas Yamamoto e Lucas "ZD" Josa.

