"Momento é decisivo para o bitcoin", diz analista do BTG Pactual

O bitcoin teve um final de semana ruim, dando continuidade ao movimento de aversão ao risco presenciado nos mercados globais. A deterioração das bolsas e o aumento da volatilidade fez o S&P 500, principal índice das bolsas americanas, oscilar entre +4% e -2%. Os dados mostram um aumento de complexidade no cenário macroeconômico, com políticas de aperto monetário e o movimento global de aumento das taxas de juro.

O gráfico diário do bitcoin mostra ferramenta de Fibonacci conectando o fundo em US$ 32,837 e topo em US$ 48,24 mil. O suporte dos US$ 34,6 mil foi rompido e nesse momento o preço testa o suporte em US$ 31,38 mil. O cenário de venda pode ganhar força caso US$ 31,38 mil seja perdido, com alvos de Fibonacci em US$ 28 mil (141,4%) e US$ 25,9 mil (161,8%).

O momento é tecnicamente decisivo para o principal criptoativo. O aumento pela demanda institucional no bitcoin é positivo para um maior desenvolvimento do ecossistema cripto, mas faz com que sua correlação aumente com o mercado financeiro tradicional. É importante entender essa dinâmica, uma vez que as forças presentes no price action recente possuem uma fonte mais exógena ao noticiário especializado.

O cenário tático ainda é de maior pressão vendedora, enquanto o preço trabalhar abaixo da média móvel de 21 períodos. As próximas resistências são US$ 35 mil e US$ 36,1 mil, que caso sejam superadas, podem contratar um cenário de lateralidade para o médio e curto prazo.

Ethereum (ETH/BTC)

O par ETH/BTC teve recuperação no mês de abril, mas segue lateralizado no curto prazo. O movimento de alta anterior com fundo em 0,05930BTC e topo em 0,08869BTC são as principais referências para o traçado de Fibonacci. O cenário de curto prazo ainda é de indefinição, enquanto o preço continuar entre médias móveis (o mercado possui ciclos de afastamento da média e ciclos de aproximação das médias). As próximas resistências são 0,07745BTC (61,8% de Fibonacci) e 0,08175BTC (76,4% de Fibonacci).

Os investidores de curto prazo têm de tomar cuidado com uma perda dos 0,07053BTC, que caso seja perdido, tem próximo suporte em 0,06625BTC. Ressaltamos que o cenário do ether se encontra muito dependente do bitcoin.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

