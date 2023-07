Startup brasileira é finalista de competição de blockchain no Japão

A Trexx, startup brasileira de jogos em blockchain, ficou em segundo lugar na competição Oasys Hackjam, em Tóquio, no Japão. A competição contou com mais de 50 equipes para desenvolver soluções para o mundo dos games na Web3, a nova fase da internet.

Esta é a quarta competição internacional que a startup brasileira fica entre os vencedores, e a primeira na Ásia, berço dos maiores players da indústria de jogos. Anteriormente, a Trexx venceu uma competição em Buenos Aires, na Argentina.

“Nos últimos meses temos fortalecido ainda mais nossos esforços de parcerias e negócios internacionais, e estamos pelo caminho certo dentro do relacionamento que criamos com empresas da América Latina e do sudeste Asiático. Ganhar em 2º lugar uma competição no Japão e ser o único time brasileiro (e latino) dentro dos finalistas mostra o quão fora da curva é o que estamos criando”, disse Heloísa Passos, CEO e fundadora da Trexx.

Para Sabrina Olivo, head de Open Innovation da Trexx, a evolução do produto das competições anteriores para essa está muito ligada à usabilidade. “Se antes havíamos desenvolvido a estrutura do marketplace para suportar transações de diversos blockchains diferentes, agora o que nos deu vantagem foi o desenvolvimento e aprimoramento do processo de onboarding, com uma interface facilitada, que não precisa da conexão com uma carteira, por exemplo, e o login é feito através do email, explicou.

A Oasys Blockchain, organizadora da competição, foi criada para se tornar extremamente atrativa aos desenvolvedores e jogadores por grandes nomes da indústria dos games e da Web3, nova fase da internet que engloba blockchain, criptomoedas, metaverso. NFTs, entre outros.

Por trás da Oasys estão Gabby Dizon e Hajime Nakatani, além de validadores como Ubisoft, Bandai, Namco e Softbank.

