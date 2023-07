Especialista diz que ‘maioria dos jogos Web3 vai falhar’, mas ainda há um caminho para o sucesso

A maioria dos “jogos Web3”, que integram o gameplay à tecnologia blockchain, irão falhar. Segundo Fred Schebesta, cofundador e consultor da Balthazar DAO, fazer sucesso neste meio não é fácil e atualmente desenvolvedoras de jogos Web3 estão “jogando o jogo errado”. No entanto, ainda existe um caminho para o sucesso.

“A maioria dos jogos Web3 vai falhar. É claro que esses jogos não são sucessos. Construir jogos de sucesso não é tarefa fácil, mesmo para os estúdios mais conceituados, que ainda não conseguiram criar jogos excelentes repetidamente. O único jogo real que existe é o jogo da financeirização para NFTs”, disse Fred Schebesta.

“Esta categoria emergente tem o potencial de revolucionar o cenário de jogos Web3, descentralizando a meta dos jogos e reformulando a dinâmica da indústria”, acrescentou.

Schebesta esteve na EthCC e no hackathon da ETHGlobal, eventos importantes que aconteceram este mês organizados pela Ethereum Foundation. A fundação serve como apoio para os eventos relacionados à Ethereum, segundo maior blockchain do mundo que abriga grandes projetos de jogos, NFTs, entre outros.

Para o especialista, a maioria dos jogos da Web3, conhecida como a nova fase da internet que engloba criptomoedas, blockchain, NFTs, metaverso, entre outros, irá falir no próximo ano. Os projetos não conseguirão de sustentar financeiramente por mais de três meses após o lançamento, pois “estão jogando o jogo errado”.

“Prevejo que haverá um fechamento de quase todos os jogos da Web3 nos próximos 12 meses, pois eles provavelmente falharão três meses após o lançamento ou ficarão sem dinheiro antes. Os jogos Web3 estão jogando o jogo errado”, explicou ele.

Caminho para o sucesso com jogos Web3

“Em vez de focar nos gráficos do jogo, na jogabilidade e no tempo de jogo, trata-se de quão bem você atiça o fogo de sua financeirização em torno dos NFTs do seu jogo, com ótima arte de marketing, utilitário NFT e a profundidade da mecânica que influencia significativamente o valor desses ativos digitais. Pare de tentar ser Activision Blizzard e comece a tentar ser Draftkings”, concluiu.

A Balthazar DAO, organização cofundada por Schebesta, recebeu recentemente o investimento de US$ 5,6 milhões de grandes nomes do mercado cripto, como Animoca Brands, Tezos Foundation, Fantom Foundation, Kucoin Labs e Algorand. Com o dinheiro, a DAO pretende lançar seu primeiro produto, uma carteira descentralizada de custódia própria de criptoativos chamada Babylon.

