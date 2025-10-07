S&P lança 1º índice híbrido para investimentos em ações e criptomoedas

A S&P Global anunciou nesta terça-feira, 7, o lançamento do seu primeiro índice híbrido focado no mundo das criptomoedas. O S&P Digital Markets 50 vai reunir as 15 principais criptos do setor e 35 ações das maiores empresas ligadas ao mercado e com capital aberto.

A companhia, que é responsável por índices de referência no mercado como o S&P 500 e o Dow Jones, afirma que o novo produto dá uma exposição para investidores a diferentes segmentos do mundo cripto, passando por diversos casos de uso englobados nas criptos e empresas escolhidas.

Além do novo índice, a S&P já oferece no mercado índices referência para o investimento no mercado de criptomoedas, mas sempre dedicados exclusivamente ou a ações ou a criptomoedas. Agora, a empresa reuniu as duas classes de ativos em um único produto.

Entre as companhias, estão empresas que atuam em segmentos de corretagem, infraestrutura blockchain, serviços financeiros, projetos aplicados em blockchain e fornecimento de tecnologias que sustentam o funcionamento do mercado de criptomoedas.

A S&P ressaltou que o novo índice busca atender a uma "demanda crescente de investidores por uma exposição diversificada a ativos digitais". O produto também busca atrair investidores interessados em aproveitar oportunidades de crescimento no mundo cripto.

Cameron Drinkwater, CPO da S&P, afirmou que "as criptomoedas e a indústria de ativos digitais em geral deixaram de ser marginais e passaram a ter um papel mais estabelecido nos mercados globais". O novo índice reflete esse novo papel do setor no mercado.

"Da América do Norte à Europa e à Ásia, os participantes do mercado estão começando a tratar os ativos digitais como parte de seu kit de ferramentas de investimento — seja para estratégias de diversificação, crescimento ou inovação", disse ainda o executivo da S&P.

Nenhum ativo do índice terá uma participação maior que 5%, sendo que as ações escolhidas precisarão manter uma capitalização mínima de US$ 100 milhões, e as criptomoedas, de US$ 300 milhões, para manter a participação no índice. O rebalanceamento será trimestral.

