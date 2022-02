Solana atacada? Usuários no prejuízo? Entenda roubo de R$ 1,7 bi em cripto

O ataque hacker que roubou mais de 322 milhões de dólares (cerca de 1,7 bilhão de reais) em criptomoedas da plataforma de DeFi Wormhole, que atua como uma espécie de "ponte" entre diferentes blockchains, foi um dos maiores roubos da história do mercado cripto e deixou uma série de dúvidas sobre o que de fato aconteceu.

Apesar de ter afetado as redes Solana e Ethereum - a primeira viu o preço da sua criptomoeda nativa SOL despencar desde que o ataque foi divulgado - o hacker não atacou as redes em si, e elas tampouco apresentaram falhas ou vulnerabilidades. Além disso, o roubo também não deixou nenhum usuário no prejuízo.

Entenda algumas das principais dúvidas e polêmicas em torno do ataque bilionário.

Ao contrário do que muita gente imagina, a rede Solana não sofreu nenhum tipo de ataque, tampouco apresentou falha ou vulnerabilidade.

Na noite de quarta-feira, 2, um hacker se aproveitou de uma falha em um contrato inteligente criado pela plataforma Wormhole na rede Solana para emitir criptomoedas sintéticas que podem ser utilizadas em outros blockchains. A falha, portanto, aconteceu no código do contrato, e não no blockchain.

Especialista em contratos inteligentes, Kelvin Fichter explicou, nas redes sociais, exatamente como o hacker se aproveitou de falhas do contrato, e não das redes, para obter os valores - ele cita o mau funcionamento de alguns dos parâmetros do contrato.

Alright. I figured out the Solana x Wormhole Bridge hack. ~300 million dollars worth of ETH drained out of the Wormhole Bridge on Ethereum. Here's how it happened.

O contrato inteligente em questão, criado pela Wormhole, serve para que usuários da rede Ethereum consigam fazer transações na rede Solana. Para isso, eles enviam ether da rede Ethereum para o endereço do contrato e recebam o mesmo valor em wrapped ether (WETH) em sua carteira na rede Solana. Isso significa que este contrato armazena os ETH enviados pelos usuários na mesma proporção em que emite WETH.

Ao explorar a falha no contrato, o hacker conseguiu emitir e receber 120.000 WETH na sua carteira na Solana sem enviar nenhum ETH para isso. Ao invés de roubar fundos, ele gerou criptomoedas sem precisar enviar o lastro obrigatório para a operação.

Apesar de não ter apresentado nenhuma falha, a rede Solana, cuja segurança é questionada por ser um blockchain muito recente e ainda pouco testado - e que também tem um histórico de falhas técnicas considerável - acabou pagando o preço, com os tokens SOL sendo negociados com queda de 15% na mínima do dia, caindo de 111 para 94 dólares.

Os usuários das redes Solana e Ethereum ou da plataforma Wormhole não tiveram nenhum prejuízo. Isso porque o hacker não roubou fundos de outros usuários, mas gerou tokens WETH sem enviar nenhum ativo para isso - como dito acima, para receber WETH é preciso enviar ETH para o contrato inteligente, na proporção de 1:1.

Ao gerar 120.000 WETH sem enviar a contrapartida em ETH, o hacker causou um rombo no contrato, que passou a ter menos ETH depositado do que o total de WETH emitido.

Como logo depois do roubo o hacker trocou o WETH criado sem lastro por ETH (que tinha sido depositado por outros usuários), o contrato ficou em estado de insolvência. Se todos os donos de tokens WETH decidissem trocá-los de volta por ETH, não haveria fundos suficientes para isso. Para evitar este problema, a Wormhole bloqueou o acesso ao contrato, impedindo quaisquer interações com o mesmo.

Após cerca de 12 horas bloqueado, a Wormhole anunciou que conseguiu tapar o "buraco" com recursos próprios, voltando a manter a proporção de 1:1 entre WETH emitidos e ETH armazenados. Os usuários em posse de WETH já podem trocar normalmente os seus ativos por ETH.

1/2

All funds have been restored and Wormhole is back up.

We're deeply grateful for your support and thank you for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 3, 2022