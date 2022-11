Qual a importância de utilizar plataformas de confiança para investir em cripto?

Por Beibei Liu*

A segurança e o conhecimento são os principias valores para começar a investir no mercado cripto. Ter informações relevantes e precisas sobre como o mercado funciona é essencial para ganhar confiança, aprender e investir. No entanto, é preciso também se sentir seguro com a plataforma de investimento utilizada, afinal, é o dinheiro dos investidores que está em jogo.

Segurança

Em 2021, um relatório da Chainalysys, empresa de rastreamento de dados para o mercado cripto, mostrou um crescimento de 81% nos valores movimentados por golpes e fraudes.

Isso corresponde a US$ 7,7 bilhões roubados de investidores em todo o mundo. Sem dúvida, os dados chamam a atenção. Além disso, informações como essa assustam o investidor e podem criar barreiras para a adoção de criptomoedas, principalmente entre os investidores mais inexperientes.

Como evitar golpes

Mesmo com dados preocupantes, a boa notícia é que as ferramentas de investigação de fraudes estão em constante evolução. Ainda assim, quem deseja investir no mercado de criptomoedas deve estar atento a algumas práticas para garantir a segurança.

Talvez o mais importante seja procurar as principais plataformas de venda de criptomoedas que são conhecidas e utilizadas no mercado. As exchanges são empresas responsáveis pela compra, venda, troca e guarda de criptoativos, uma exchange oferece uma segurança a mais para os investidores, pois são supervisionadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), exatamente como no mercado regulado de corretoras de valores.

A licença VQF, que visa fiscalizar o cumprimento do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, também é outra medida para garantir a segurança de ativos e clientes. O acesso ao histórico da conta, que detalha todas as atividades realizadas, garante transparência.

Histórico da exchange

Exchanges de criptomoedas muitas vezes operam em mais de um país pelo mundo, portanto é importante buscar uma empresa que siga as regras do mercado brasileiro, que tenha uma sede no país e que faça parte da Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto).

Além disso, é fundamental buscar exchanges que ofereçam uma plataforma completa com medidas de segurança, opções diversas de investimento e uma ótima reputação, afinal está é a porta de entrada para o universo cripto.

Retorno fácil

O trader deve sempre desconfiar de promessas de lucro fácil, se alguma empresa oferecer um investimento com uma rentabilidade absurda, ele deve fugir! Não faz sentido que uma aplicação de uma criptomoeda renda muito dinheiro em um curto espaço de tempo, se isso fosse verdade o mundo estaria cheio de milionários.

O mais importante é estudar sobre o mercado cripto, entender seu funcionamento, escolher uma empresa de confiança para realizar o trading, buscar criptos que tenham um projeto solido e manter uma estratégia de investimento.

Phishing

O Phishing é um golpe muito antigo e identificá-lo está cada vez mais difícil, até usuários experientes não conseguem detectá-lo facilmente já esses ataques estão cada vez mais sofisticados. Os criminosos estão criando e-mails e sites fraudulentos com mais cuidado, os hackers encontram maneiras de adaptar e direcionar os ataques deixando as mensagens muito convincentes.

Uma das formas mais simples do trader se proteger desse tipo de golpe é utilizar o bom senso e perceber os pequenos detalhes, sempre checar o endereço de e-mail do remetente, nunca abrir links desconhecidos, não compartilhar informações pessoais e senhas, além de sempre manter o antivírus atualizado.

Outra maneira do investidor se proteger é utilizar uma exchange de confiança já que elas disponibilizam plataformas seguras com dupla verificação de segurança diminuindo a exposição das transações a riscos.

Investir com tranquilidade

Ter cuidado com os dados pessoais, ficar atento às atualizações de antivírus e a downloads suspeitos também são algumas práticas para garantir confiabilidade no mercado. Aliado a uma plataforma segura, as chances de cair em golpes ou operações fraudulentas são mínimas.

Além disso, sabendo que os criptoativos estão em boas mãos, em plataformas certificadas e confiáveis pelo mercado, a sensação de tranquilidade e segurança faz com que os investidores se sintam à vontade para buscar informações e crescer ainda mais no mercado de criptomoedas. Afinal, plataformas seguras são muito importantes para ajudar as pessoas a terem confiança para aprender e investir em criptomoedas.

*Beibei Liu é CEO da NovaDAX, criou a empresa em 2018 e já captou cerca de US$ 300 milhões em quatro rodadas de investimentos. A exchange brasileira oferece serviços relacionados a criptoativos de alta liquidez, taxas baixas e alta proteção para os seus mais de 1 milhão de clientes. Além de ter a maior quantidade de par em BRL do mercado brasileiro e mais de 150 moedas listadas no seu portfólio.

