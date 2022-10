Produtos de criptoativos têm pior mês em outubro desde 2020, diz relatório

O mercado de criptoativos mostra sinais de uma recuperação gradual, com o bitcoin se mantendo acima do nível de US$ 20 mil após uma queda inicial para US$ 17,6 mil em junho. Mesmo assim, outubro ainda tem um recorde negativo em relação ao volume médio diário agregado de produtos de ativos digitais.

De acordo com o relatório da CryptoCompare publicado na quinta-feira, 27, o volume médio diário de negociação de produtos de criptomoedas institucionais caiu 34,1%, para US$ 61,3 milhões em outubro.

Quase todos os produtos cobertos pelo relatório registraram uma grande queda nos volumes médios diários, variando de -24,3% a -77,5%.

A tendência de queda nas negociações diárias não se limita à recente turbulência do mercado e remonta a novembro de 2021, com uma pequena exceção para maio de 2022. Outubro de 2022 se tornou o segundo mês desde setembro de 2020 em que os volumes médios diários caíram abaixo de US$ 100 milhões.

No entanto, o relatório traça alguns desenvolvimentos otimistas em outros marcadores de mercado. O total de ativos sob gestão (AUM) em todos os produtos de investimento em ativos digitais aumentou 1,76%, para US$ 22,9 bilhões, em comparação com setembro. Este foi o primeiro aumento no AUM desde julho.

O AUM em produtos fiduciários, que responde por 77,3% do mercado, subiu 2,34%, para US$ 17,7 bilhões em outubro, enquanto o AUM representado por fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) caiu 1,59%, para US$ 2,21 bilhões.

Outro marcador importante são os fluxos líquidos. Em outubro deste ano, os fluxos líquidos semanais para produtos baseados em bitcoin registraram entradas médias de US$ 8,37 milhões em outubro, e produtos vendidos baseados em bitcoin registraram as maiores saídas, com média de US$ 5,03 milhões.

A situação é muito pior para os produtos ligados ao ether, que registraram o segundo maior fluxo líquido negativo de US$ 2,87 milhões.

Ao mesmo tempo, o token nativo da Ethereum registrou ganhos melhores que o bitcoin em 26 de outubro, subindo aproximadamente 14% para atingir sua alta semanal de US$ 1.554.

