Preço do bitcoin vai cair mais antes de chegar nos US$ 100 mil, diz Standard Chartered

O banco Standard Chartered divulgou um relatório na última terça-feira, 26, em que avalia que o bitcoin deverá ter novas quedas de preço antes de conseguir chegar à marca de US$ 100 mil. Mesmo assim, a instituição acredita que a tendência é que a criptomoeda consiga superar essa barreira técnica e psicológica.

No relatório, os analistas do banco acreditam que a criptomoeda pode manter um movimento de correção de preço e cair para um patamar de US$ 88,7 mil. O motivo, explicam, é a escolha do próximo secretário do Tesouro pelo presidente eleito Donald Trump.

O Standard Chartered afirma que a escolha de Scott Bessent para assumir a pasta foi um "catalisador" para a queda recente do bitcoin, que estava na casa dos US$ 99 mil na última sexta-feira, 22, e, logo em seguida, iniciou um movimento de queda até o patamar atual de US$ 90 mil.

O motivo, explicam os analistas, foi a forte atração de investimentos para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos logo após o anúncio. Na prática, o mercado de criptomoedas perdeu parte do capital que estava atraindo devido a essa migração pelos investidores, levando à queda.

"Um dos principais casos de uso do bitcoin é como uma proteção contra problemas ligados ao setor financeiro tradicional", pontua o banco. Como a escolha de Bessent agradou o mercado e reduziu temores sobre problemas nesse âmbito, o bitcoin perdeu parte da sua atratividade.

Bessent é um gestor que integra o mercado financeiro há décadas. A expectativa é que ele consiga conter algumas das propostas mais ousadas de Trump para a área econômica, reduzindo riscos de crise nessa área, o que agradou investidores.

Para o banco britânico, a tendência é que o bitcoin continue atraindo menos investimentos enquanto o mercado mantiver uma avaliação positiva sobre os efeitos do próximo mandato de Donald Trump para a economia dos Estados Unidos.

Mesmo com essa mudança de cenário, o Standard Chartered afirma que a tendência de longo prazo para a criptomoeda ainda é de alta. O banco manteve a sua projeção de que o bitcoin vai valer US$ 125 mil até o final de 2024 e que vai chegar a US$ 200 mil até o final de 2025.