Por quase R$ 160 milhões, artista vende segundo NFT mais caro da história

Foi encerrado nesta semana mais um leilão de arte digital na Christie's, e o evento registrou a venda do segundo NFT mais caro de todos os tempos. A obra "Human ONE", que mistura arte física com digital e foi produzida por Michael Winkelmann, conhecido pelo apelido de Beeple, foi arrematada por 28,9 milhões de dólares, ou cerca de 160 milhões de reais.

Agora, Beeple é responsável pelos dois NFTs mais caros de todos os tempos, e por quatro das 10 maiores vendas de tokens não-fungíveis já registradas. A obra que lidera a lista é "Everydays: the First 5000 Days", que ele vendeu por quase 70 milhões de dólares, também em um leilão da Christie's, em março.

A obra negociada nesta semana mistura arte física e digital. "Human ONE" (abaixo) é uma escultura digital de um astronauta caminhando, exposta em uma caixa de metal e vidro com quase dois metros de altura. Segundo o artista, é "o primeiro retrato de um humano nascido no metaverso".

Ele também afirmou que a obra também é uma espécie de "serviço de assinatura", já que o seu comprador "também está comprando as atualizações que farei continuamente na obra" - o token não-fungível com a arte que é exibida em uma caixa física real foi emitido no blockchain Ethereum e permite que o aturo faça atualizações e mudanças no mesmo. "Apesar da peça já ter sido vendida, ela ainda não está completa", explicou.

"Vou continuar fazendo mudanças e atualizações nela até o fim da minha vida". "Isso é como as pessoas vão ver arte no futuro, como uma coisa dinâmica. Você desce de manhã e a obra parece de um jeito. Você volta para casa do trabalho, e a obra está de uma forma diferente", explicou o artista.

Ryan Zurrer, ex-sócio da Polychain Capital, foi o comprador: "Garantir o ONE. Obrigado Bepple pela inovação visionária, pela incrível energia e pela hilária vibração positiva que você trouxe tanto para o universo dos criptoativos quanto da arte", publicou, no Twitter.

A negociação da obra superou as expectativas da casa leilões, que imaginava que o lance vencedor seria de cerca de 15 milhões de dólares, quase metade do valor final. Dos 28,9 milhões de dólares obtidos na negociação, o autor ficará com 25 milhões, e o restante serão destinados à organizadora do leilão.

