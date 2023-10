Bitcoin sobe quase 10% e mercado cripto ganha US$ 84 bilhões em capitalização

Nesta segunda-feira, 23, a semana se inicia com otimismo renovado no mercado de criptomoedas. O setor como um todo teve um incremento de US$ 84 bilhões em capitalização de mercado, a maior alta desde junho deste ano. Já o bitcoin, principal criptomoeda, segue em alta, ganhando quase 10% nos últimos sete dias.

Cotado a US$ 30.574 no momento, o bitcoin subiu cerca de 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última semana, a alta foi ainda maior, de 9,9%.

E a alta pode não parar por aí. A faixa de preço atual do bitcoin pode ser bastante importante para altas futuras, segundo especialistas. Nos últimos cinco anos, ganhos deste tipo para o bitcoin foram seguidos por um aumento médio de 10% no mês seguinte, conforme dados compilados pela Bloomberg. A expectativa pelo ETF de bitcoin à vista e o halving também alimentam as expectativas de especialistas e investidores.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polygon, Chainlink e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual.

Quando o assunto é expectativa, uma notícia falsa de que o ETF de bitcoin à vista da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, teria sido aprovado na última semana mexeu com os ânimos de investidores e os preços dos ativos digitais. Foram US$ 100 milhões em liquidações.

“Essa limpeza de players alavancados, de certo modo, ‘limpou’ os níveis de preço, potencialmente permitindo com que pressões compradoras mais fracas movimentassem os preços pra cima” comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de ativos digitais no BTG Pactual.

Ainda que a notícia tenha sido falsa, muitos especialistas, incluindo os do banco JPMorgan, esperam pelo anúncio oficial de aprovação em breve. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) tem causado polêmica pela gestão de “mão de ferro” de Gary Gensler, seu presidente. Mas ao mesmo tempo, a autarquia tem sofrido derrotas judiciais consistentes em processos contra empresas cripto.

“O recuo da SEC em relação às decisões favoráveis ao mercado cripto, movimento exposto principalmente pela desistência de apelar contra à gestora Grayscale, tem levado o mercado a crer que uma aprovação dos ETFs é possível antes ainda do último prazo definido, que seria por volta do primeiro mês de 2024 para a maioria das requisições. A ‘CVM americana’ já foi motivo de grande volatilidade no mercado cripto por conta de seus atos contrários ao setor de ativos digitais, de forma que a posição atual causa mais confiança aos investidores”, explicou Tiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether, segunda maior cripto do mundo, é cotado a US$ 1.668 e também sobe cerca de 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Já nos últimos sete dias, a alta foi de 4,37%.

A criptomoeda chainlink se destacou no cenário positivo na manhã desta segunda-feira, 23, subindo mais de 9%. No momento, a cripto recua nos ganhos, que são de 6,86% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores do mundo por valor de mercado, a que mais sobe nas últimas 24 horas é a polygon, com alta de 6,97% no período. Solana e cardano mantêm altas “modestas” de 1,1% e 1,9%, respectivamente.

Para ficar no radar

Para o restante da semana, João Galhardo da Mynt apontou que “devemos nos atentar a drivers macroeconômicos que podem afetar os preços“.

“Os mais importantes são: o conflito no Oriente Médio [que afeta diretamente mercados de risco devido à ameaça de escalar, envolvendo outros países], e alguns eventos na economia americana como o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, na quarta-feira às 17h35”, disse ele.

“A divulgação de alguns dados americanos também deve ficar no radar, como o PIB dos EUA no terceiro trimestre [na quinta-feira, 09h30] e os dados de inflação de setembro [na sexta-feira, 09h30] através do PCE, índice de inflação mais observado pelas autoridades do Fed, e que deverá dar um norte em relação às próximas decisões do rumo da taxa de juro americana”, acrescentou.

