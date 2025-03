Ethereum tem maior período de venda nos últimos cinco anos e despenca 40%

A Ethereum acumula uma queda de mais de 40% neste início de 2025, e dados divulgados pela empresa CryptoQuant indicam que a segunda maior criptomoeda do mercado registra o maior nível de venda em três meses entre investidores nos últimos cinco anos.

Os dados, compartilhados pelo CEO da empresa, Ki YoungJu, confirmam o período adverso enfrentado pela criptomoeda. O ether chegou a atingir um preço de US$ 3.744 no começo do ano, mas despencou desde então. Atualmente, o ativo é negociado em um preço abaixo de US$ 1,9 mil.

Outros dados, divulgados pelo site CoinDesk, também confirmam o momento difícil da Ethereum. A relação entre o ether e o bitcoin atingiu o menor nível nos últimos cinco anos, indicando que o ether caiu mais que a maior criptomoeda do mercado, que também opera em queda nas últimas semanas.

Segundo o CryptoQuant, o ether raramente foi negociado abaixo de US$ 1,9 mil nos últimos quatro anos. As duas últimas ocasiões em que isso ocorreu foi entre junho de 2022, no auge do ciclo de queda do mercado cripto, e outubro de 2023. Desde então, ele sempre estava sendo negociado acima desse nível.

Ao longo de todo o ano de 2024, a criptomoeda da Ethereum foi negociada acima dos US$ 2 mil, o que significa que investidores que compraram o ativo nesse período estão no prejuízo. Dados da Glassnode indicam que investidores que possuem ether há menos de 155 dias são os maiores prejudicados pelas vendas.

Entretanto, os dados da plataforma também indicam que investidores com foco no longo prazo começaram a se desfazer de unidades da criptomoeda, em um sinal negativo para o projeto. Além disso, grandes investidores, com mais de 100 mil unidades, também estão vendendo ativos desde fevereiro.

A Ethereum tem sido especialmente prejudicada por uma combinação de fatores negativos externos e internos ao projeto. De um lado, o mercado passa por um momento de forte aversão a riscos, com investidores saindo de classes mais arriscadas, caso das criptomoedas.

Do outro, o blockchain tem tido dificuldade para concorrer com outras redes, em especial a Solana. O projeto tem sido cada vez mais visto como pouco eficiente ou escalável, além de ter taxas acima da média. Agora, porém, a rede passará por uma atualização que busca diminuir esse problema e contribuir para uma recuperação do ativo.

