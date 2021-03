PayPal libera pagamentos com Bitcoin, Ethereum e Litecoin nos EUA

O PayPal anunciou nesta terça-feira, 30, uma nova função que permite aos usuários dos Estados Unidos utilizarem saldo em criptomoedas para pagamentos na plataforma, em especial Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Com a novidade, o PayPal deve ajudar a popularizar o pagamento via criptomoeda e expandir seu mercado na direção das agências de câmbio de criptomoedas. Na última semana, a empresa anunciou ter 377 milhões de contas ativas.

O pagamento estará disponível através da função "checkout with crypto", disponível a partir de hoje. Em outubro do ano passado, a empresa já havia permitido que usuários usassem a plataforma para comprar e vender criptomoedas e em novembro, a companhia adquiriu uma quantia grande de bitcoins.

Com a função, será possível converter o saldo em criptomoeda diretamente em dólar sem a necessidade de taxas de transação. Se um lojista não aceitar dólares, o PayPal converte a quantia para moeda local. O pagamento poderá ser feito em qualquer um dos 26 milhões de lojistas cadastrados na plataforma.

Não é possível usar mais de uma criptomoeda para a mesma transação e essa opção de pagamento só estará disponível se houver saldo suficiente para completar a transação.

Além do PayPal, a Square, dona do aplicativo CashApp, já tinha serviços de compra, venda e pagamentos com bitcoin desde 2018.