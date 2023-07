Pagamentos com criptomoedas vão subir 2.000%, revela nova pesquisa

Uma nova pesquisa realizada pela Bing Ventures em conjunto com a Alchemy Pay, revelou que os pagamenos com criptomoedas tendem a apresentar um crescimento contínuo ao longo dos próximos anos, e podem subir até 2.000% na medida em que a adoção e a regulamentação do mercado cripto aumenta.

Para a análise do mercado, a indústria de pagamentos cripto foi segmentada em três setores: on e off-ramp, pagamentos para usos na vida real e pagamentos nativos em blockchain. Por meio de uma combinação de análises qualitativas e quantitativas, a pesquisa estuda o modelo de negócios dos participantes do mercado e estima o tamanho do mercado de cada setor.

A pesquisa também aborda discussões sobre métodos de pagamento de ponta, como streaming de dinheiro, e oferece perfis dos principais players do mercado, como Alchemy Pay e Moon Pay.

"Apesar de um desafiador mercado de baixa para criptomoedas em 2022, a indústria de pagamentos criptográficos continua a testemunhar um rápido crescimento, refletido em mais e mais marcas importantes adotando criptomoedas, a entrada de muitos novos participantes no mercado e o crescente número de regulamentações sendo implementadas em todo o mundo", destacou o relatório.

No entanto, a pesquisa constata que a penetração da criptomoeda na economia real ainda é inferior a 1%, sendo o maior obstáculo o forte efeito de rede criado pela base de usuários existente de pagamentos tradicionais.

Pagamentos com criptomoedas

Mas com base no crescimento estimado da indústria global de pagamentos e em uma análise de sensibilidade do tamanho do mercado de pagamentos cripto para usos na vida real, o relatório prevê que o tamanho do mercado de pagamentos com criptomoedas crescerá para centenas de bilhões em três anos.

Ele enfatiza que as direções urgentes para os desenvolvimentos tecnológicos são abordar os riscos de segurança e facilitar a confiança entre as partes da transação. Embora com mais de uma década de desenvolvimento, a eficiência e a usabilidade dos pagamentos em criptoativos tenham melhorado bastante, os problemas de segurança e confiança não foram resolvidos fundamentalmente.

Em termos de cenário competitivo, espera-se que a conformidade e as redes comerciais se tornem os fatores duplos mais importantes que determinam o sucesso de uma empresa de pagamento cripto no futuro.

"Nesse cenário, nenhum participante do mercado será capaz de dominar o mercado facilmente. E espera-se que os mercados em desenvolvimento, onde os métodos de pagamento eletrônico ainda estão profundamente enraizados, tenham o maior potencial de crescimento", finaliza o relatório.

