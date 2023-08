'NFTs do Bitcoin' ainda dominam transações na rede, mas volume cai mais de 90%

Lançados no final de 2022, os Ordinals dispararam em popularidade no início deste ano ao introduzirem uma forma de criar tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) diretamente no blockchain do bitcoin. Meses depois, porém, a iniciativa tem enfrentado desafios, registrando uma queda no volume negociado de 98%, apesar de ainda liderar as transações na rede.

A empresa de inteligência de mercado DappRadar apontou para uma "queda alarmante" na atividade de usuários de NFTs do Bitcoin Ordinals. Desde maio, a queda foi de mais de 98%. Em um relatório publicado em 17 de agosto, a companhia destacou que o volume total de vendas caiu de um pico de US$ 452 milhões em maio para US$ 3 milhões até 14 de agosto.

Em linha com essa queda, o número de transações também diminuiu em cerca de 97%, para 20.571 nesse mesmo período. O DappRadar avalia que o cenário para o mercado dos Ordinals é "sombrio", mas enfatizou que mais tempo é necessário para determinar se isso é um "contratempo temporário" ou um "problema sistêmico dos NFTs baseados em Bitcoin".

"Essa queda acentuada tanto no volume de vendas quanto na contagem em um período tão curto é alarmante para o Bitcoin Ordinals. A diminuição na contagem de vendas destaca o enfraquecimento do entusiasmo ou talvez da confiança nos NFTs de Bitcoin", afirma o relatório.

A empresa acrescentou que "enquanto as flutuações no volume de vendas podem ser atribuídas à dinâmica do mercado, uma queda consistente na contagem de transações pode apontar para problemas mais amplos. Isso sugere que menos compradores estão envolvidos com o Bitcoin Ordinals, o que poderia levantar preocupações sobre sua longevidade e relevância no espaço NFT".

O DappRadar sugeriu que uma questão-chave em torno da sustentabilidade dos Ordinals é que a comunidade de usuários do blockchain da maior criptomoeda do mercado se dividiu sobre a questão se os NFTs devem ou não estar na rede, o que não é um problema para a Ethereum e outras blockchains.

"Há vozes dentro da comunidade que veem o Bitcoin principalmente como um 'ouro digital', sugerindo que sua função principal deve permanecer como reserva de valor. Por outro lado, a Ethereum é frequentemente chamada de 'petróleo digital', indicando seu papel em alimentar a economia digital", diz o relatório.

Na visão da DappRadar, "os próximos meses serão cruciais para determinar se a rede Bitcoin encontra um lugar no cenário de NFTs em constante evolução ou volta ao seu papel principal como reserva de valor".

Ordinals ainda domina transações na rede

Entretanto, mesmo com a queda, os NFTs ainda dominam as transações no blockchain do bitcoin. Em 21 de agosto, o desenvolvedor do Ordinals "Leonidas" apontou que a rede registrou 530.788 transações nas últimas 24 horas, e 450.785 dessas transações estavam relacionadas ao Ordinals.

"Enquanto muito membros da comunidade do Bitcoin afirmam que 'os Ordinals estão mortos', eles foram literalmente responsáveis por 84,9% da atividade na rede", ressaltou. Os dados da Dune Analytics confirmam a tendência, mostrando que houve mais de 400 mil inscrições de Ordinals em 20 de agosto, enquanto o Bitinfocharts informa uma contagem diária de transações na rede do Bitcoin de cerca de 556 mil.

Isso significa que mais de três quartos da atividade atual da rede estão atualmente relacionados ao Ordinals. O pesquisador Eric Wall acrescentou um dado adicional, observando que, ao longo da semana passada, 54% das transações na rede do bitcoin estavam relacionadas ao Ordinals.

