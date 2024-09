Até onde a IA deve ser regulada? Saiba os principais pontos e desafios

Falar sobre inteligência artificial pode ser um desafio, ainda mais quando o tema envolve regulação. Até onde a IA deve ser regulada? Existem divisões a serem consideradas nesse ecossistema para regulação ou não? Como as principais nações lidam com esse desafio?

Essas e outras perguntas são respondidas neste episódio de Future Of Money com a participação de Pedro Henrique Ramos, diretor da Reglab - empresa de pesquisa e consultoria no setor de mídia e tecnologia.

Se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok