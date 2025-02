Após escândalo com criptomoeda promovida por Javier Milei, Solana vai acabar?

O projeto Libra chamou a atenção nos últimos dias. A criptomoeda foi promovida pelo presidente argentino Javier Milei, mas agora levanta suspeitas de um golpe chamado “rug pull”, em que os organizadores do projeto vendem suas posições, levando a criptomoeda à zero e causando prejuízo aos investidores.

Desenvolvida no blockchain Solana, a Libra gerou uma forte pressão vendedora na SOL, criptomoeda nativa da rede. O escândalo fez até mesmo com que o presidente Milei se justificasse. Ele afirmou que “não estava ciente dos detalhes” e retirou seu apoio ao projeto. Posteriormente, Milei voltou a fazer declarações sobre a Libra: "não promovi, apenas compartilhei".

Um empresário ligado à Libra também foi a público afirmar que “foi um projeto que deu errado, não golpe”. No entanto, o governo da Argentina anunciou que vai investigar o caso para apurar possíveis crimes.

Solana vai acabar?

No momento, a SOL é cotada a US$ 168, com queda de quase 9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda acima de 15%.

“O grande ponto para mim é que a pressão vendedora em Solana veio principalmente após o lançamento da criptomoeda Libra, ligada ao presidente da Argentina Javier Milei. Não é uma coisa legal, que traz entusiasmo para o mercado. Um presidente de um país envolvido com uma memecoin é muito ruim. Isso traz uma noção bastante errada do que realmente é a tecnologia", explicou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

"A criptomoeda explodiu e depois muita gente liquidou uma fatia muito grande de suas posições, o que prejudicou o ativo e trouxe o questionamento sobre o risco de ‘rug pull’. E tudo isso acontecendo na Solana”, acrescentou.

“Não é a primeira vez que passamos por esse sentimento negativo em relação à rede Solana, isso já aconteceu, por exemplo, no caso FTX. As pessoas acharam que a rede ia acabar e não acabou. Em linhas gerais, para o protocolo a nível de fundamento, continua sendo um protocolo bom. O ativo já teve uma queda bem forte e, para quem pensa em montar uma posição vendida, a situação começa a ficar um pouco complicada”, concluiu.

