Não é só OpenSea: veja 5 opções de marketplaces para comprar e vender NFTs

O OpenSea tem sido a plataforma descentralizada dominante para usuários que procuram criar, comprar e vender tokens não-fungíveis (NFTs). Servindo mais como um agregador de NFTs do que uma galeria, o OpenSea atingiu US$ 3,25 bilhões em volume de negociação, número apenas para dezembro de 2021, de acordo com dados da Dune Analytics. De dezembro de 2020 a dezembro de 2021, o volume total aumentou em 90.968%.

Familiarizado com disputas e críticas, o OpenSea teve sua parcela de perigos e armadilhas. Mais notavelmente, seu ex-chefe de produto, Nate Chastain, foi descoberto peloo uso de informações privilegiadas para antecipar e lucrar com a venda de NFTs da página inicial da plataforma.

Somando-se ao sentimento geral de desconfiança, a comunidade se sentiu desvalorizada depois que o recém-nomeado diretor financeiro (CFO) Brian Roberts sugeriu abrir o capital. No entanto, ele reafirmou rapidamente que o OpenSea não tem intenção de fazer um IPO tão cedo.

O OpenSea pode ser o principal marketplace de NFTs em volumes de transações no momento, mas em 2022, haverá uma série de concorrentes com o objetivo de derrubar o gigante.

Aqui estão cinco marketplaces de NFTs que podem tirar o principal concorrente de seu lugar nos próximos meses.

Coinbase NFT

A Coinbase parece estar se apoiando em elementos de centralização como o principal motivador para a adoção em massa. Aproveitando a popularidade crescente dos NFTs, a Coinbase rivaliza com o OpenSea a partir do lançamento de seu marketplace de NFTs, o Coinbase NFT. De acordo com relatos, a lista de espera ultrapassou 1,1 milhão, o que é mais do que a base total de usuários ativos da OpenSea sozinha.

Negociações ativas mensais no OpenSea Negociações ativas mensais no OpenSea

O anúncio do lançamento da Coinbase NFT foi um sinal que capturou o valor crescente que os NFTs podiam atingir à medida que os colecionáveis ​​digitais continuavam a se popularizar. Compreendendo como os NFTs unem cultura e comércio, a Coinbase NFT provavelmente mudará a ordem das coisas. Enquanto isso, o projeto estabeleceu parcerias com coleções como World of Women, DeadFellaz e Lazy Lions.

Embora o marketplace ainda não tenha sido lançado, sua lista de espera por si só sugere que muitos investidores estão ansiosos para obter exposição à tecnologia pela primeira vez ou querem alternativas ao que já usam.

É com grande orgulho que anunciamos nossa parceria com os Reis e Rainhas da Toca do Lions. Nós amamos @LazyLionsNFT. #ROAR pic.twitter.com/5Od1d77dPm - Coinbase NFT (@Coinbase_NFT) 7 de dezembro de 2021

Com base em uma declaração feita pela Coinbase, a Coinbase NFT será peer-to-peer (P2P) “...com um design intuitivo construído em cima de um mercado descentralizado.” Seguindo inicialmente os padrões ERC-21 e ERC-1155, o produto também tem planos para oferecer suporte multi-chain no futuro.

A Coinbase NFT funcionará principalmente como um marketplace, mas a empresa deu a entender que também servirá como um lugar para “promover conexões”. Até o momento, a Coinbase opera em mais de 100 países e relata mais de 73 milhões de usuários ativos, enquanto os clientes da Coinbase negociam trimestralmente US$ 327 bilhões em volume, provando que há uma quantidade razoável de liquidez em circulação.

Mais do que a quantidade de volume de negociação, a Coinbase aprega sua experiência de usuário (UX) robusta e design de interface de usuário (IU) contínuo que é simplificado e amigável. Mesmo que muitos no Twitter e se queixem do design UX/UI do OpenSea, muitas outras plataformas apresentam barreiras de entrada, enquanto o OpenSea não.

FTX NFTs

Ao contrário da Coinbase NFT, o marketplace da FTX foi lançado em outubro com uma pequena coleção de NFTs baseados na Solana e expandiu sua coleção para o blockchain Ethereum. Ao contrário do OpenSea e da Coinbase NFT, o FTX NFTs não é uma plataforma P2P, o que significa que é centralizado e custodial, por meio do qual os dados dos usuários são registrados e armazenados em sua rede específica. Isso significa que usuários e colecionadores abrem mão da propriedade em algum sentido.

As implicações de ser uma plataforma centralizada são que a plataforma tende a impor vantagens menos autônomas para seus proprietários e mais restrições e limitações devido a questões de leis de valores mobiliários. Ao contrário do OpenSea, onde os usuários têm total autonomia sobre seus ativos digitais até a venda, o FTX NFTs implementa mecanismos de ordens. Como Brett Harrison, presidente da FTX.US explicou em um comunicado: “Ao não exigir taxas de Gas para fazer coisas como ordens, veremos muito mais ações de preços e descobertas de preços na plataforma e esperamos que em geral isso atraia liquidez,”

Seus métodos obedientes à lei causaram uma influência tão forte nas coleções NFT da Solana que muitos tiveram que revogar seus royalties anteriormente prometidos, uma vez que o FTX NTFs anunciou que não mais apoiaria projetos que concedessem tal privilégio a seus proprietários.

A consequência veio como resultado de preocupações regulatórias nos Estados Unidos. Os projetos na rede Ethereum também são examinados para garantir que estão cumprindo as leis de valores mobiliários e para garantir que não sejam cópias falsificadas.

Como tal, o OpenSea mantém seu valor, pois mantém a amplitude das coleções NFT.

Solana nft devs

Semana passada: "Precisamos adicionar royalties ao nosso projeto" Esta semana: "Sem royalties. Nós devemos estar no FTX ". - Ayofinance (@ Ayofinance1) 11 de outubro de 2021

Apesar de seus pequenos contratempos, o marketplace tem recebido atenção e prejudica seu rival na estrutura de taxas. O FTX NFTs tem uma estrutura de taxas de 2%, enquanto Coinbase é de 2,5%.

A plataforma também não parece desprezar os usuários que eventualmente usam carteiras não-custodiais, mas seu foco principal é o valor em acessibilidade.

Rarible

Muito antes de o OpenSea chegar ao topo, a Rarible estava colocando volumes mensais de negociação mais altos do que sua contraparte. Apesar de abrir sua plataforma para a comunidade com seu token de governança RARI - algo que os usuários do OpenSea têm esperado persistentemente - a Rarible não foi capaz de sustentar a liderança que já teve sobre o OpenSea.

Em novembro, o valor total da plataforma em volume foi 4% maior do que em outubro, com uma média estimada de US$ 18,2 milhões. No entanto, seu volume total mensal empalidece em comparação com o do OpenSea, dadas suas médias de volume diário pelo menos cinco vezes mais altas.

Para o benefício da Rarible, assim como o marketplace FTX NFTs, ela entende os benefícios da parceria estratégica multi-chain. A Rarible já lançou seu suporte a NFTs no blockchain Flow e Tezos, e há planos para oferecer suporte a Solana e Polygon em um futuro próximo.

Volume mensal de vendas (primário vs secundário) Volume mensal de vendas (primário vs secundário)

Com seu ethos descentralizado e seu suporte de NFTs multi-chain, a Rarible pode se tornar uma séria candidata em 2022.

Zora

A Zora se apresenta como um campeã da Web 3.0 e da descentralização, pois apregoa sua plataforma sem necessidade de permissão totalmente “on-chain”. Como as organizações autônomas descentralizadas (DAOs) tendem a gravitar em torno desses princípios, a plataforma mantém seu valor em compras históricas, como a compra de US$ 4 milhões de PleasrDAOs do NFT do meme doge original.

web3 significa satisfazer ≥1 destes critérios: - propriedade/controle por usuários

- acessível sem necessidade de permissão/forkável

- resistente à censura @rainbowdotme é um código aberto -> web3

A carteira Coinbase é fechada -> não é web3

@ourZORA padrões de leilão NFT abertos -> web3

Opensea? não -. ∴ (@nir_III) 15 de dezembro de 2021

A Zora tem uma estrutura de taxa zero e concentra a maioria de seus esforços em ser o principal protocolo sem necessidade de permissão. Muitos especialistas em cripto são atraídos pela ideia de artistas e criadores terem mais autonomia e propriedade sobre suas criações. Se essas preocupações permanecerem pertinentes em 2022, é possível que a Zora tenha um grande fluxo de novos usuários.

Magic Eden

O Magic Eden é atualmente o principal marketplace de NFTs na rede Solana e, de acordo com DappRadar, está classificado entre os dez principais marketplaces com US$ 267,14 milhões desde seu lançamento em meados de setembro de 2021.

O número de carteiras exclusivas se recuperou e tem aumentado constantemente nos últimos dois meses, tornando-o um forte competidor ao OpenSea. Embora seja importante observar que os usuários são conhecidos por possuir mais de um endereço de carteira, talvez sugerindo que poderia haver menos usuários ativos únicos.

Dados on-chain do OpenSea Dados on-chain do OpenSea

Baixas taxas de transação de 2% dão à plataforma uma vantagem competitiva quando comparada a outros mercados e, como FTX NFTs, a listagem é gratuita para os usuários. Conforme mostrado abaixo, o número de transações no Magic Eden frequentemente dobra ou até triplica a quantidade de transações que ocorrem no OpenSea.

Dados on-chain do Magic Eden Dados on-chain do Magic Eden

Embora o Magic Eden tenha uma quantidade maior de transações, a quantidade por transação é menor do que no OpenSea. De acordo com o DappRadar, o Magic Eden acumulou mais de 4,5 milhões de transações nos últimos 30 dias, enquanto o OpenSea processou menos da metade desse valor em 1,7 milhão, ainda que tenha um pouco mais de cinco vezes o volume total do Magic Eden.

À medida que o ritmo dos NFTs foi definido e os colecionáveis ​​digitais continuam a se popularizar, 2022 pode ter um grupo demográfico maior, cujas preferências podem não se alinhar com o OpenSea. Ao valorizar a acessibilidade, a regulamentação e uma melhor experiência do usuário, esses cinco mercados NFT são fortes concorrentes para ocupar seu lugar no topo.

As visões e opiniões expressas no texto são exclusivas do autor, que escreve para a Cointelegraph, e não refletem necessariamente as visões da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok