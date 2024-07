MicroStrategy, maior detentora de bitcoin, anuncia desdobramento de ações nos EUA

A MicroStrategy, uma empresa que fornece serviços de software para negócios e é conhecida por ser a maior detentora institucional de bitcoins, anunciou na última quinta-feira, 11, que vai realizar um desdobramento das suas ações listadas na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos.

A empresa explicou que a divisão de ações ocorrerá no padrão de 10 por 1 entre ações ordinárias classe A e B. O objetivo é aumentar a acessibilidade para seus investidores e funcionários. A divisão será executada como um dividendo de ações, que concede aos acionistas das ações Classe A e B nove ações adicionais por ação possuída.

Espera-se que as ações sejam distribuídas após o fechamento do mercado em 7 de agosto de 2024. Enquanto isso, a negociação das ações ajustadas pela divisão começará em 8 de agosto de 2024. Apesar da divisão, os direitos de voto dos acionistas não serão afetados.

No anúncio, a empresa de capital aberto também disse que se considera uma companhia de "desenvolvimento de bitcoin". A MicroStrategy afirmou que está dedicada ao desenvolvimento da rede Bitcoin por meio de suas atividades nos mercados financeiros.

A empresa destacou ainda que acumulou bitcoin como seu "principal ativo de reserva de tesouraria". A abordagem destaca o compromisso da empresa em integrar a criptomoeda e seu blockchain em sua estratégia: “Como uma empresa, podemos usar fluxos de caixa, bem como receitas de financiamentos de ações e dívidas para acumular bitcoin, que serve como nosso principal ativo de reserva de tesouraria".

Além de suas iniciativas relacionadas ao ativo, a empresa também se aventurou em soluções de análise de software de inteligência artificial.

MicroStrategy e bitcoin

A decisão da MicroStrategy ocorre menos de um mês depois da empresa anunciar que pretende comprar ainda mais unidades de bitcoin. Em 13 de junho, a companhia revelou planos de vender US$ 500 milhões em ações para financiar as aquisições. Ela também anunciou que pretendia oferecer notas seniores conversíveis com vencimento em 2032.

Um dia após o anúncio, a empresa informou que havia aumentado o volume de sua venda de ações para US$ 700 milhões. Em 14 de junho, a MicroStrategy disse que as notas seriam vendidas a investidores qualificados. Uma parte do processo é destinada a adicionar mais bitcoin à sua tesouraria.

No final, a venda atingiu quase US$ 800 milhões, com US$ 786 milhões usados para comprar 11.931 unidades da criptomoeda. Com sua última compra de bitcoin, a MicroStrategy possui 226.331 unidades do ativo, no valor de cerca de US$ 13,2 bilhões.