MicroStrategy aproveita crise bancária e compra US$ 150 milhões em bitcoin

Empresa de inteligência de negócios que é uma das maiores investidoras institucionais em bitcoin, a MicroStrategy está adquirindo mais bitcoin em meio à recente recuperação do mercado de criptomoedas.

O cofundador e ex-CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, foi ao Twitter em 27 de março para anunciar que a empresa pagou seu empréstimo de US$ 205 milhões ao Silvergate Bank.

Citando um formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Saylor enfatizou que a MicroStrategy pagou o empréstimo da Silvergate com um desconto de 22%.

A empresa também adquiriu um estoque significativo de bitcoin ao comprar 6.455 BTC por US$ 150 milhões, a um preço médio de US$ 23.238 por moeda em 23 de março, disse o ex-CEO. Com a compra, a MicroStrategy aumentou sua participação total para 138.955 BTC. O montante equivale hoje a US$ 4,1 bilhões, com um custo médio de US$ 29.817 por moeda, disse Saylor.

"A MicroStrategy pagou seu empréstimo de US$ 205 milhões ao Silvergate com um desconto de 22%. Em 23 de março de 2023, a MSTR adquiriu cerca de 6.455 bitcoins adicionais por aproximadamente $150M a uma média de US$ 23.238 por bitcoin e manteve cerca de 138.955 BTC adquiridos por aproximadamente $4,14B a uma média de US$ 29.817 por bitcoin", publicou Michael Saylor no Twitter.

