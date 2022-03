Maior grupo de Axie Infinity do mundo já soma 11 mil jogadores financiados

A Yield Guild Games (YGG), organização autônoma descentralizada (DAO) focada em jogos em blockchain, fechou 2021 com quase 11 mil jogadores financiados pela plataforma em games play-to-earn como Axie Infinity. Do total, 540 são jogadores brasileiros.

A DAO divulgou o balanço do quarto trimestre de 2021 nesta quarta-feira, 9, mostrando que o período registrou um crescimento de mais de cinco vezes ao longo do ano - no final do primeiro trimestre, eram apenas 1.900 jogadores beneficiados com as "bolsas".

Principal serviço prestado pela YGG, as bolsas são formas de financiar a entrada de jogadores em jogos play-to-earn em troca de uma participação em suas recompensas. Games como Axie Infinity têm um custo de entrada elevado e, assim, as bolsas acabam sendo uma maneira que jogadores encontraram de participar dos jogos sem ter que investir nada.

Para 2022, a YGG anunciou que espera a continuidade do crescimento exponencial no ecossistema de NFT Games experimentado no último ano, impulsionado pelo desenvolvimento contínuo de engenheiros blockchain e estúdios Web2.

Em comunicado, os fundadores da YGG - Gabby Dizon, Beryl Li e Owl of Moistness - disseram que "a evolução no design dos jogos play-to-earn deverá ser antecipada, com o lançamento de jogos 'fun first', ou seja, com melhor jogabilidade, o que deve atrair usuários de economias mais desenvolvidas".

A comunidade da YGG fechou o ano de 2021 com quase 100 mil membros no Discord (aplicativo de mensagens instantâneas mais usado pelo comunidade gamer), apresentando um crescimento médio mensal de 21% ao longo do ano. Em janeiro de 2021, eram apenas 480 usuários.

Outra razão para o crescimento, segundo a YGG, foram as parcerias estratégicas firmadas ao longo de 2021. Foram 48 projetos realizados, com um total investido de US$ 9,7 milhões para que a YGG pudesse englobar jogos, comunidades e a infraestrutura essencial para apoiar os jogadores.

O mercado de jogos play-to-earn ganhou muita força no ano passado, graças principalmente ao aumento do público do Axie Infinity, com os usuários ativos diários subindo 12.400% no ano, saltando de cerca de 20 mil em março para mais de 2,5 milhões em dezembro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok