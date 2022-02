Maior banco privado do mundo, UBS busca gestores de criptoativos

O UBS, maior banco privado do mundo, está entrevistando gestores de fundos de criptomoedas através de seu braço de gestão de valores. As conversas, segundo informações do Blockcworks, estão em estágio avançado dentro do Hedge Funds Solutions, unidade de fund-of-funds (fundos que investem em outros fundos, ou FoFs, na sigla em inglês) e se intensificaram conforme o maior interesse institucional nos criptoativos.

Com quase 44 bilhões de dólares sob gestão, segundo os últimos dados disponíveis, a instituição financeira vem investigando estratégias, assim como os prós e contras dos mercado de ativos digitais. A contratação de um gestor especializado em cripto tem se provado mais difícil do que a de um especialista em outros ativos de risco - os riscos, custódia e regulações apresentam uma nova série de desafios para o banco.

O interesse de investidores institucionais, assim como o crescente número de fundos focados em criptomoedas acenderam o interesse do gigante suíço. “As pessoas que colocam seu dinheiro nas gestoras de ativos desses grandes bancos quero exposição à criptomoedas assim como todo mundo”, disse uma das fontes ao Blockworks. “Mas eles não tem necessariamente o know-how para procurar esses gestores por conta própria. Faz sentido para o UBS entrar nisso e fazer acontecer”, completou.

A área de FoFs liderada por Bruce Amlickle não quis comentar.

A procura institucional pelo bitcoin e outros criptoativos é um dos maiores fatores no crescimento desse mercado. Recentemente surgiu a notícia de que a BlackRock, maior gestora financeira do mundo, estaria trabalhando em integrar negociação de cripto na sua plataforma para gestores de fortunas.

