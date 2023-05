Lightning Labs lança protocolo atualizado para ajudar a resolver problemas em blockchain do bitcoin

Os usuários do bitcoin receberam uma maneira possivelmente mais eficiente de cunhar novos ativos no blockchain após uma edição atualizada do recentemente renomeado Taproot Assets Protocol ser lançado pela Lightning Labs.

Em uma postagem de blog de 16 de maio, a empresa de infraestrutura da Lightning Network, Lighting Labs, criticou os métodos atuais pelos quais os ativos são inscritos no blockchain do bitcoin, chamando-os de "particularmente ineficientes" e apontou para protocolos pesados que escrevem metadados de ativos "diretamente no espaço do bloco".

Today we're excited to announce the newest version of Taproot Assets 🥕, a scalable protocol to issue assets on #bitcoin and Lightning.

With this release, developers have the core set of features to bitcoinize the dollar in a chain-efficient manner! 💸⛓️https://t.co/7WmeDjNnM2

— Lightning Labs⚡️🍠 (@lightning) May 16, 2023