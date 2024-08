Igreja é tokenizada nos EUA e gera R$ 13 milhões em criptoativos para investidores

Uma rede de grupos religiosos chamada Colorado House of Prayer tokenizou sua capela principal em um esforço para comprar o prédio de US$ 2,5 milhões (R$ 13,58 milhões, na cotação atual). O pastor que lidera o projeto, Blake Bush, diz que foi "compelido por um poder superior" a usar a tecnologia blockchain como uma ferramenta para promover a missão do grupo.

De acordo com uma reportagem da Forbes, a congregação de Bush e outros grupos religiosos estavam alugando o prédio de seu proprietário, um empresário local que também é dono de uma concessionária de automóveis. O edifício foi comprado pelo atual proprietário em 2022, por US$ 2,2 milhões.

Agora, Bush afirma que seu grupo pretende comprar o edifício por US$ 2,5 milhões e que teve a ideia de tokenizar o edifício — registrando-o em uma rede blockchain como um ativo digital que pode ser dividido em tokens — após uma "experiência espiritual".

“Ouvi o Senhor dizer: 'torne o edifício em um símbolo'”, disse Bush à Forbes, acrescentando mais tarde que ele estava “rezando por isso há anos” e que Deus lhe disse para “ir buscar minha casa”.

Para cumprir sua "missão sagrada", Bush e o grupo criaram a “Stone Coin”, um ativo digital usado para arrecadar dinheiro para a compra da Old Stone Church. A moeda está vinculada a um token imobiliário criado pela REtokens e executado no blockchain privado Polymesh.

Como qualquer projeto de tokenização, os resultados dependerão da quantidade de fluxo de investimentos que serão arrecadados a partir da venda dos tokens. O projeto está supostamente buscando investidores após ter levantado cerca de metade de sua meta.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

No futuro, o conselho de governança do token, que inclui Bush e outros líderes religiosos, bem como o prefeito de uma cidade próxima, planeja abrir as vendas de tokens para não paroquianos. Embora isso possa potencialmente colocar a propriedade do ativo digital em risco de uma aquisição externa, Bush não parece estar muito preocupado com isso.