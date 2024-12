Homem que fingia ser Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin, é condenado a 1 ano de prisão

A Justiça do Reino Unido condenou na última quinta-feira, 19, o cientista da computação Craig Wright após ele ser acusado de descumprir uma ordem judicial. Agora, o homem que ficou famoso por mentir ser o criador do bitcoin pode ficar preso por um ano.

De acordo com as autoridades, a condenação ocorre após Wright decidir abrir um processo de US$ 1,12 trilhão em outubro acusando uma série de empresas e indivíduos de terem violado os direitos de propriedade intelectual que ele teria por ser o criador da criptomoeda.

A avaliação da Justiça é que o processo seria um descumprimento de outra decisão judicial, em março deste ano, que determinou que Wright mentiu durantes anos ao afirmar que seria a pessoa por trás de Satoshi Nakamoto, o pseudônimo do criador do bitcoin.

Na época, o juiz responsável pelo caso disse que "Wright não é o autor do white paper do bitcoin. Em segundo lugar, Wright não é a pessoa que adotou ou operou sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto no período de 2008 a 2011", citando uma série de provas apresentadas durante o julgamento.

O processo contra Wright foi aberto pela Crypto Open Patent Alliance (COPA), uma organização sem fins lucrativos, depois que ele começou a processar diversos desenvolvedores do ecossistema cripto, acusando-os de violar os direitos autorais que ele teria em torno do ativo e da tecnologia blockchain por ser Nakamoto.

Meses depois, em julho, Wright chegou a publicar um comunicado em que admitiu publicamente que estava mentido quando disse que era Nakamoto. Wright admitiu ainda que "não é a pessoa que criou o sistema Bitcoin" e "não é o autor das versões iniciais do software do bitcoin".

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O comunicado compartilha que a Justiça do Reino Unido declarou que Wright foi "desonesto" ao afirmar que seria Nakamoto, "mentindo para a Corte extensivamente e em repetidas vezes" e ainda "forjando documentos em larga escala" e os apresentando como evidência no julgamento.

Entretanto, Wright voltou a afirmar que teria sido o responsável pela criação do bitcoin e voltou a processar entidades, empresas e desenvolvedores ligados ao projeto por violação de propriedade intelectual. Agora, porém, ele pode parar atrás das grades pelo comportamento.