Grupo usa blockchain e NFT para comprar cópia rara da Constituição dos EUA

A proprietária de uma das 13 únicas cópias da primeira versão da Constituição dos Estados Unidos decidiu colocar o item à venda e movimentou a internet e o mercado cripto. Agora, um grupo de entusiastas das criptomoedas nos EUA se mobiliza para tentar arrematar a peça em leilão com o uso da tecnologia blockchain.

A Constituição norte-americana foi redigida em 1787, e seu texto direciona a nação até hoje. Na época da sua criação, foram produzidas 500 cópias do texto original, das quais 13 ainda são conhecidas. Destas, apenas duas pertencem à pessoas físicas, e é uma dessas que foi colocada à venda.

Dorothy Goldman, viúva de um homem que a comprou por 165 mil dólares em 1988, resolveu leiloar sua peça original, definindo um preço entre 15 e 20 milhões de dólares para a negociação, que serão doados para instituições de caridade

Os cidadãos dos EUA têm uma relação diferente com a sua constituição do que, por exemplo, os brasileiros. Além de ser a constituição mais antiga do mundo, o texto original foi alterado apenas 27 vezes em 232 anos desde que entrou em vigor. O Brasil, por outro lado, já teve sete constituições desde a proclamação da república, há 132 anos, e sua versão mais recente, de 1988, já sofreu 119 emendas em apenas 33 anos. Por isso, o interesse dos americanos pelo leilão é enorme.

Assim, um grupo de pessoas criou a ConstitutionDAO, com o objetivo de arrecadar fundos e comprar a peça em leilão. A sigla DAO vem de "Decentralized Autonomous Organization" (ou "Organização Autônoma Descentralizada"), e é com o uso da tecnologia blockchain que eles pretendem conseguir vencer o leilão.

O grupo criou um criptoativo próprio que será entregue a todos que fizerem doações para o fundo. Os tokens garantem direito de votação em decisões relacionadas ao projeto e, caso o grupo consiga arrematar o item, também um NFT exclusivo com imagens e vídeos da peça. "Vamos comprar a Constituição e ela será governada pelo povo", diz o site da iniciativa, em referência ao fato de que quase todas as outras cópias estão em poder do Estado - a maioria em museus, universidades ou sedes do governo.

A ideia é que, se de fato comprada, a peça original seja exposta por um museu ou entidade parceira do grupo. "A eventual casa deverá ter experiência com armazenamento e manutenção de documentos históricos. Nossa preferência é por instituições de acesso público gratuito e dispostas a arcar com os custos associados ao armazenamento", diz o texto da ConstitutionDAO.

Em pouco menos de uma semana, o grupo arrecadou 3.151 ether, equivalentes a mais de 13,3 milhões de dólares, ou quase 75 milhões de reais. O objetivo é chegar a 20 milhões de dólares e assim, em tese, garantir a compra do item. O leilão, que será organizado pela Sotheby's, está marcado para a próxima quinta-feira, 18.

