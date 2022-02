Greenpeace leva crise climática para o metaverso em parceria com jogo GTA

O Greenpeace Brasil anunciou na noite da última terça-feira, 22, uma campanha de conscientização sobre as mudanças climáticas no metaverso. Para isso, a ONG criou um servidor dentro do jogo GTA RP. Chamado "Los Santos +3ºC", o mapa usa a tradicional cidade de GTA, que é inspirada em Los Angeles (EUA), porém afetada pelos efeitos da crise climática.

O servidor, já disponível para todos que possuem o jogo em seus computadores e cujo acesso é gratuito, terá a cidade-réplica de Los Angeles devastada. “A crise climática pode mudar completamente o mundo como conhecemos. Seus efeitos são desastrosos para as plantas, animais e toda a vida humana. Estamos vivendo isso agora mesmo no Brasil com secas, fortes chuvas e ondas de calor”, diz o site do projeto.

Mas, segundo o Greenpeace, ainda é possível mudar o jogo, através da conscientização. “O primeiro passo é entender o problema. O que aconteceu em Los Santos já é realidade em diferentes cidades brasileiras. O objetivo é mostrar o que pode realmente acontecer se nada mudar”, concluiu o texto.

O GTA RP é a versão online multiplayer do clássico jogo dos estúdios Rockstar em que qualquer um pode criar um servidor privado e realizar modificações na versão original do game.

Apesar dos jogos da série GTA serem conhecidos pela violência e pela possibilidade de se fazer qualquer coisa dentro do jogo, a versão RP é um pouco diferente. O jogador deve se comportar no mundo virtual exatamente da mesma forma como se comportaria no mundo real. Isso quer dizer que, a não ser que você seja um criminoso, assaltos e furtos são proibidos e passíveis de punição, assim como manobras automotivas impossíveis de se realizar na vida real.

Os jogadores devem interpretar seus papéis o tempo todo. Se você é um entregador de pizza, por exemplo, deve se comportar como tal e será recompensado por isso. É importante notar que apesar de ser um metaverso, o jogo não usa a tecnologia blockchain. Ao contrário dos jogos play-to-earn ou dos metaversos em blockchain, o dinheiro ganho no GTA RP pode ser utilizado apenas dentro do próprio jogo.

A adoção do metaverso continua em alta, principalmente no mundo dos games. Pensando nisso, a FTX, uma das maiores corretoras de cripto do mundo, anunciou a criação da FTX Gaming, que oferecerá serviços de crypto-as-a-service para estúdios incluírem criptoativos e NFTs dentro de seus jogos.

