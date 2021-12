Gestoras de R$ 440 bilhões lançam índice para facilitar acesso a criptos

A Ritholtz Wealth Management e a WisdomTree Investments estão lançando o RWM WisdomTree Crypto Index para dar aos investidores de varejo um acesso mais fácil a investimentos em criptoativos por meio de assessores financeiros, anunciaram as empresas nesta sexta-feira, 3.

O índice detém 36% de bitcoin, 20% de ether e 44% divididos entre outros 11 “criptoativos que fornecem exposição ao ecossistema cripto mais amplo”: Fantom, Terra, Polygon, Uniswap, Aave, SushiSwap, Yearn.finance, Decentraland, Enjin, Chainlink e The Graph.

“Isso é realmente tentar capturar acima e além de apenas 'King Kong' e 'Godzilla' do mercado de criptomoedas”, disse Michael Batnick, diretor de pesquisa da Ritholtz, em uma entrevista, referindo-se à exposição do índice às finanças descentralizadas (DeFi) e tokens de metaversos, além do bitcoin e ether.

Batnick afirmou que a Ritholtz não cobrará dos clientes uma taxa de gestão para manter o índice.

A plataforma de integração Onramp Invest fornecerá aos assessores uma infraestrutura de contas gerenciadas separadamente (SMA), enquanto a corretora de criptomoedas Gemini, liderada pelos gêmeos Winklevoss, será a plataforma de negociação e custódia utilizada.

O diretor de investimentos da Ritholtz, Barry Ritholtz, afirmou que os clientes estão cada vez mais intrigados com o bitcoin e outras criptomoedas. Além de ETFs e fundos mútuos, ele disse que "esta será a próxima melhor coisa para os clientes de assessores de investimentos com certificado, e para os assessores que desejem obter exposição ao espaço".

A diretoria da Ritholtz, incluindo Ritholtz, Batnick, Josh Brown e Ben Carlson, investiu no índice, juntamente com assessores financeiros e funcionários da empresa.

A Ritholtz tem cerca de 1,8 bilhão de dólares em ativos sob gestão, de acordo com seu site. Já a WisdomTree atualmente tem cerca de 76,4 bilhões de dólares em ativos sob gestão globalmente, de acordo com o comunicado.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

