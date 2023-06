SEC diz que pedidos da Fidelity e BlackRock para ETFs de bitcoin são "inadequados"

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) devolveu nesta sexta-feira, 30, os pedidos das gestores trilionárias Fidelity e BlackRock para o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) que acompanhariam o preço à vista de bitcoin. De acordo com o regulador, os pedidos seriam "inadequados" devido à falta de alguns detalhes.

A informação foi revelada pelo jornal Wall Street Journal. Segundo a publicação, o regulador teria informado as empresas Nasdaq e Cboe Global Markets - que submeteram os pedidos em nome das gestoras - de que as solicitações não seriam "suficientemente claras e compreensivas".

O principal ponto levantado pela SEC é que os pedidos não nomearam quais seriam as corretoras de criptomoedas que farão parte do "acordo de compartilhamento de informações" sobre dados de mercado sobre o bitcoin que respaldariam o gerenciamento do ETF para acompanhar o preço à vista da criptomoeda.

A SEC também disse que as gestoras não fornecerão informações suficientes e detalhes sobre esses acordos. Entretanto, tanto a BlackRock quanto a Fidelity poderão reformular os pedidos e incluir essas informações para que o regulador volte a analisá-los. A Cboe já informou ao Wall Street Journal que pretende fazer isso.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, destacou que a notícia "não é tão ruim quanto parece". Na visão dele, o pedido da SEC por mais detalhes "é compreensível, e na verdade é uma boa notícia. Eu já tinha a impressão que eles precisariam fazer essa atualização de qualquer maneira".

"Se a SEC pensasse que todas as corretoras de criptomoedas não têm tamanho suficiente [para um ETF] ou são muito obscuras, ela poderia apenas ter dito às gestoras para encerrarem os pedidos. Mas, em vez disso, está pedindo a elas que nomeiem a exchange e forneçam detalhes", destacou Balchunas.

You have to wonder if the SEC thought all crypto exchanges were not of sufficient size or too shady it could have just told them to all go f off, either now or when decision due? But instead it is asking them to name the exchange and provide details of these SSAs.

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 30, 2023