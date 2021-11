Gestora cripto brasileira alcança marca de US$ 1 bilhão em ativos

A gestora cripto brasileira Hashdex, responsável pelo HASH11, primeiro e maior ETF de criptomoedas da bolsa de valores do Brasil, alcançou a marca de 1 bilhão de dólares (5,60 bilhões de reais) em ativos sob sua gestão.

“Estamos contentes com a confiança depositada pelos investidores em nossos produtos, o que possibilita alcançarmos essa incrível marca", disse Marcelo Sampaio, CEO da empresa. "Com toda a certeza podemos dizer que já somos a maior gestora de criptomoedas da América Latina. Além disso, estamos prontos para avançar em novos mercados e, consequentemente, garantir acesso ao mercado de cripto de maneira simples, segura e regulada”, completou.

A gestora também criou outros dois ETFs que já estão listados na B3, o o BITH11, de bitcoin, e o ETHE11, de ether, a criptomoeda da rede Ethereum. No entanto, é o HASH11 o produto de maior sucesso: metade dos mais de 250 mil cotistas dos fundos da Hashdex são cotistas deste ETF.

O HASH11 é atualmente o segundo maior ETF negociado pela B3 e tem cerca de 2,6 bilhões de reais em ativos sob gestão. As marcas alcançadas pela fundo e pela gestora como um todo reforçam o crescimento do mercado cripto e o interesse dos investidores brasileiros pelo setor.

A Hashdex também reforça esse desenvolvimento do mercado cripto com a sua parceria com a Victory Capital, tradicional gestora dos EUA que possui mais de 150 bilhões de dólares sob sua gestão, para a distribuição, nos EUA, de produtos que seguem o Nasdaq Crypto Index (NCI) – um índice co-desenvolvido pela gestora brasileira e a bolsa de valores americana.

Em maio deste ano ano, a empresa brasileira recebeu aporte de 26 milhões de dólares, em rodada de investimentos liderada pelo Valor Capital Group, em conjunto com Softbank, Coinbase Ventures e outros investidores.

Além da Hashdex, outra gestora cripto também tem ETFs listados na bolsa brasileira, a QR Asset Management. Ambas também criaram fundos de investimentos em criptoativos que são distribuídos pelos maiores bancos e corretoras do país.