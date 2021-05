Gestora de cripto Hashdex levanta US$ 26 milhões com SoftBank e Coinbase

(Bloomberg) A Hashdex, gestora de recursos especializada em criptoativos, atraiu o SoftBank e a Coinbase em uma rodada de investimentos que levantou cerca de US$ 26 milhões.

A rodada foi liderada pela Valor Capital e contou com aporte do SoftBank e da Coinbase Ventures, braço de venture capital da Coinbase. Globo Ventures, Canary, Igah, Alexia, Fuse e Endeavor Catalyst também participaram.

“Queremos continuar crescendo no Brasil e servir o mercado com outros produtos, além de focar na internacionalização da gestora, com a abertura de novos escritórios”, disse Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex, em entrevista.

A Hashdex, que foi fundada em 2018 por Sampaio e Bruno Caratori, lançou o primeiro ETF de criptomoedas do Brasil neste ano. A gestora tem sede no Rio de Janeiro e cerca de R$ 4 bilhões sob gestão.

A Hashdex planeja expandir o seu time, de cerca de 25 pessoas, para entre 75 e 100 até o fim do ano, de acordo com Sampaio.

Com a colaboração de Olga Kharif e Felipe Marques.