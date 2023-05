Funcionários da Samsung são proibidos de usar ferramentas de IA semelhantes ao ChatGPT

A Samsung é a entidade mais recente a se posicionar contra as ferramentas emergentes de inteligência artificial (IA) generativa, à medida que elas se infiltram rapidamente nas principais indústrias globais.

De acordo com uma reportagem da Bloomberg em 2 de maio, a empresa proibirá o uso de ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, entre seus funcionários. Essa nova política ocorre depois que a equipe da Samsung carregou um “código confidencial” na plataforma.

Justificativa da Samsung

A Samsung disse à equipe que, à medida que o interesse em plataformas de IA está crescendo, também aumentam os riscos de segurança. O memorando interno destacou as preocupações com os dados enviados para plataformas de IA e seu potencial para serem armazenados em servidores externos com pouco controle para recuperar ou apagar.

“A sede está revisando as medidas de segurança para criar um ambiente seguro para usar com segurança a IA generativa para aumentar a produtividade e a eficiência dos funcionários”.

No entanto, o documento também disse que, até que tais medidas sejam implementadas, a empresa está “restringindo temporariamente o uso de IA generativa”. Isso inclui a proibição do uso de ferramentas de IA generativas em computadores, tablets, telefones e redes internas da Samsung.

Além disso, todos os funcionários que usam essas ferramentas em dispositivos pessoais foram solicitados a não enviar nenhuma informação da empresa ou correr o risco de “ação disciplinar até e incluindo rescisão do contrato de trabalho”.

Em abril, a Samsung realizou uma pesquisa interna sobre ferramentas generativas de IA, na qual 65% dos entrevistados acreditavam que a tecnologia representa um risco à segurança.

A Samsung não é a única grande empresa a levantar preocupações sobre a tecnologia emergente. Desde o início do ano, empresas como JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs e Citigroup restringiram ou baniram o uso de ferramentas como o ChatGPT.

No entanto, muitas dessas mesmas empresas estão desenvolvendo suas próprias ferramentas de IA. O JPMorgan criou uma ferramenta baseada no ChatGPT que analisa declarações do Federal Reserve para decifrar os sinais de negociação. A Samsung também está trabalhando em uma ferramenta de IA para tradução e resumo de documentos.

