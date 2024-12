Flopou? Bitcoin frustra ‘rali’ esperado para o fim de um ano de recorde para a criptomoeda

Ao contrário dos recordes batidos ao longo do ano, os últimos dias não foram animadores para os investidores do Bitcoin, após um "rali" pelo ativo digital não ter se confirmado. O mercado ainda avalia ímpeto restante da adoção do setor de criptomoedas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que toma posse 20 de janeiro.

O maior token (como são chamados os ativos baseados na tecnologia blockchain) mudou de mãos a US$ 96.200 (cerca de R$ 595 mil) às 6:00 da manhã de hoje em Londres, reduzindo em parte um recuo de quase 3% em relação ao dia anterior. Rivais menores, incluindo o Ether e o Dogecoin, um favorito entre moedas memes, oscilaram em faixas estreitas.

Trump está avançando com a promessa de criar um ambiente favorável às criptomoedas nos EUA e apoiou a ideia de estabelecer uma reserva nacional de Bitcoin. Os operadores estão depositando parte dos lucros gerados pela torcida do republicano pelas criptomoedas e estão esperando para ver se a reserva discutida é viável.

Vencimento de opções

O mercado de criptomoedas também está preparado para o vencimento de uma quantidade substancial de contratos de opções de Bitcoin e Ether nesta sexta-feira — um dos maiores eventos desse tipo na história dos ativos digitais, de acordo com a corretora FalconX.

O valor nominal dos contratos de Bitcoin na bolsa Deribit — uma das maiores para derivativos de ativos digitais — excede US$ 14 bilhões, enquanto o valor equivalente para Ether é de cerca de US$ 3,8 bilhões.

Sean McNulty, diretor de trading do provedor de liquidez Arbelos Markets, sinalizou o risco de um “mercado volátil” em meio ao vencimento das posições de derivativos.

Plano da MicroStrategy

O Bitcoin está vacilando mesmo depois que a MicroStrategy sinalizou esta semana a possibilidade de expandir seu programa de compras do token. A empresa se transformou de uma fabricante de software em uma detentora de Bitcoin, e agora possui mais de US$ 40 bilhões do ativo digital.

A criptomoeda original está flertando com uma queda em dezembro, o que seria seu primeiro declínio mensal em quatro meses, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O Bitcoin atingiu um recorde de US$ 108.316 em 17 de dezembro, antes de recuar.

Os investidores sacaram US$ 1,5 bilhão líquidos de um grupo de uma dúzia de fundos negociados em bolsa de Bitcoin no mercado spot nos EUA nos quatro dias de negociação até 24 de dezembro. Foi a maior saída desse tipo desde a vitória de Trump na eleição americana, em 5 de novembro.