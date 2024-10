Binance consegue recuperar R$ 1 bilhão em criptomoedas transferidas por engano há 3 anos

Em 2021, a FalconX, uma empresa da área de negociação de criptomoedas, recebeu cerca de 1,35 milhão de unidades da Solana, equivalentes hoje a US$ 190 milhões (R$ 1 bilhão, na cotação atual). Mas havia um problema: a empresa não sabia o motivo da transferência. Agora, o mistério chegou ao fim.

Nesta semana, finalmente foi revelado que as unidades pertenciam, na verdade, à Binance, maior corretora cripto do mundo. E a exchange revelou que o valor acabou sendo transferido por engano para a FalconX, em uma operação que demorou anos para ser destrinchada.

À época, a FalconX comentou que não havia nenhum tipo de informação ou notificação junto com o registro da transferência via blockchain, algo que seria possível e é bastante usada pelos usuários. Seria o equivalente a enviar um Pix com uma mensagem para quem recebe o valor.

Na época, a cotação da Solana estava elevada, o que intrigou ainda mais a empresa. Meses depois, porém, a criptomoeda acabaria despencando com a falência da FTX. Mas a Solana teve uma forte recuperação em 2023 e neste ano, fazendo com que a quantia recebida por engano voltasse a ser significativa.

O mistério em torno da transferência fez com que a FalconX optasse por manter os ativos intocados. E, recentemente, a Binance identificou as unidades de Solana como pertencentes a ela. A corretora é uma das parceiras de liquidez da FalconX, o que pode ter levado ao erro.

Entretanto, a Binance não tem uma explicação oficial para ter transferido uma quantia milionária de criptomoedas para a empresa. No fim, a FalconX concordou em devolver os ativos para a corretora, que com isso não precisou amargar um prejuízo por causa do erro inicial.

Apesar do valor chamar a atenção dos investidores, eles representam uma fração pequena do total de ativos que a Binance tem como reserva para liquidez. A exchange soma mais de US$ 110 bilhões em reservas de ativos, incluindo de Solana.

Em comunicado enviado ao site CoinDesk, a Binance afirmou que seus clientes nunca correram risco de ter algum prejuízo por causa do erro, já que a corretora seria capaz de absorver a perda pela sua liquidez. A corretora não deu mais detalhes sobre a transação ou sobre o erro.