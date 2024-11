Evento reúne BC, CVM e mercado para debater futuro da economia digital no Brasil

A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) realiza nos dias 19 e 20 de novembro o evento Criptorama 2024. Reunindo representantes dos órgãos reguladores e do mercado, o objetivo é debater o futuro do mercado de criptomoedas e da economia digital como um todo no Brasil.

Segundo a associação, a programação do evento reunirá mais de 100 especialistas nos dois dias e terá como foco a regulação e o desenvolvimento da economia digital brasileira. O evento é gratuito e irá ocorrer na cidade de São Paulo, de forma presencial.

Entre os palestrantes, estão confirmados Bruno Gomes, superintendente de securitização e agronegócio da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Fabio Araujo, atual coordenador do projeto do Drex no Banco Central e Carolina Bohrer, chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do BC.

Também estão confirmados Antonio Marcos, chefe adjunto do departamento de regulação do BC e nomes do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), dos ministérios públicos do Distrito Federal e de Goiás e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Bernardo Srur, CEO da ABcripto, afirma que o evento "representa um marco para o setor de criptomoeda". A ideia é que os painéis permitam debater "caminhos que tornem o mercado digital mais inclusivo, seguro e acessível. É um momento importante para compartilharmos visões e fortalecer as bases de um futuro econômico mais robusto".

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Além dos temas de regulação, a ideia é que o evento também traga painéis com informações importantes para os interessados em se aprofundar no mercado de criptomoedas e em começar uma atuação no setor, que segue em expansão no Brasil.

"O Criptorama 2024 é o evento ideal para empresas que desejam se destacar no cenário da criptoeconomia brasileira, aproveitando debates sobre regulamentação e inovação para moldar o futuro do setor. É um importante passo podermos compartilhar experiências e fortalecer quem está chegando na área", comenta Srur.